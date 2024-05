A csütörtök reggeli tárgyalás rögtön az ítélethirdetéssel kezdődött. Dr. Varga Roland tanácsvezető bíró pedig azt jelentette be, hogy felmentik az 1996 decemberében elkövetett gyilkosság vádja alól az utóbbi közel három évet rács mögött töltő N. Zs.-t. A bíró indoklása szerint a rendelkezésre álló bizonyítékokból nem vonható le egyértelműen az a következtetés, hogy a 84 esztendős sértett haláláért az akkor 20-as éveiben járó vádlott lenne a felelős. Ugyan N. Zs. DNS-mintáját megtalálták a sértett körme alatt, valamint a gyilkosság helyszínén fellelt, valószínűleg az eltulajdonított ékszerek tárolására szolgáló papírdobozban is, de azt nem lehetett bizonyítani, hogy ezek nem Joli néni által kerültek a dobozba. Az ügy során a vádlott valamennyi vallomásában arról számolt be, hogy nem sokkal a gyilkosság előtt az utcán felsegítette az ott eleső későbbi áldozatot, aki ekkor véletlenül megkarmolta, és ilyen módon kerülhetett a DNS-e Joli néni körme alá.

Emellett pedig a poligráfos vizsgálat eredménye sem egyértelmű, ugyanis a bűncselekmény felderítése során két másik személynél is megtévesztésre utaló jeleket véltek a vizsgálatot kielemző szakemberek felfedezni.

- A közvetett bizonyítékok akkor alkotnak a büntetőjogi felelősséget megalapozó zárt logikai láncolatot, ha a bizonyítás eredményeként a cselekmény vádlott általi elkövetésének olyan magasfokú valószínűsége állapítható meg, amely minden más személy általi elkövetés lehetőségét bizonyossággal kizárja – fogalmazott dr. Varga Roland, aki végül úgy döntött, hogy ebben az esetben ez nem állja meg a helyét, így a vádlott felmentése mellett döntött, azaz nem látja bizonyítottnak, hogy a bűncselekményt a vádlott követte volna el.

N. Zs. mellett szóltak azok a tények is, hogy a gyilkosság helyén rögzítettek egy 43-as méretű cipőnyomot, neki viszont akkor 40-41-es volt a lába, valamint négy olyan ujjlenyomatot is találtak, amelyeket nem tudtak beazonosítani. Ezeken kívül pedig a tetthelyről eltűnt egy olyan kék színű füzet, amiben azoknak az adósoknak a neve szerepelt, akik hitelben vásároltak korábban aranyékszereket az azok eladásával foglalkozó Joli nénitől. Ennek az „adósfüzetnek” az eltüntetése pedig egyáltalán nem állt N. Zs. érdekében.

Az ítéletet hallva N. Zs. felesége, aki végig hitt a férje ártatlanságában, könnyekben tört ki. A Vas Vármegyei Főügyészség büntetőjogi főügyészhelyettese, dr. Fejes Péter viszont fellebbezést jelentett be, így az ügy a Győri Ítélőtáblán folytatódik majd.

Az ítéletet a vádlott és védőügyvédje érthető módon tudomásul vette.

- Megfordítanám azt az ismert, ügyvédes viccet: ha győzött az igazság, akkor fellebbezünk. Most győzött az igazság, és ezért az ügyészség fellebbezett. Természetesen nagyon örülök, hogy a bíróság osztotta azt a védői álláspontot, hogy a vádlottat bizonyítottság hiányában fel kell menteni. Én egy dolgot sajnálok, még pedig azt, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda kiváló munkatársai három éven át teljesen vakvágányon haladtak és nem az igazi tettest sikerült nekik elfogniuk és bíróság elé állítani, hanem egy olyan személyt, akit aztán a bíróság felmentett – mondta dr. Popgyákunik Péter, N.Zs. védőügyvédje, aki arról is szót ejtett, hogy a fogvatartás miatti kártalanítással kapcsolatos lépésekkel majd csak a jogerős ítélet megszületése után foglalkozhatnak.

A Szombathelyi Törvényszék közleményt adott ki: A Szombathelyi Törvényszék egy 28 évvel ezelőtti, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vád alól felmentette a vádlottat. A tényállás szerint 1996. december 17-én 15 óra és 1996. december 18. 17 óra között ismeretlen tettes Gersekaráton felkereste a 84 éves sértettet, hogy készpénzének és aranyékszereinek megszerzése érdekében megölje őt, mert tudta, hogy a sértett aranyékszerek eladásával foglalkozik, ezért otthonában készpénzt és aranyékszereket tart. Az ismeretlen tettes a pénz és az ékszerek megszerzése érdekében bántalmazta, majd megölte a sértettet és a holttestét az udvari mellékhelyiségbe rejtette. Az ismeretlen tettes 50.000 forintot és 30.000 forint értékű aranyékszereket tulajdonított el a sértettől. A törvényszék a vádlottat bizonyítottság hiányában felmentette az ellene emelt vád alól figyelemmel arra, hogy a rendelkezésre álló közvetett bizonyítékok (DNS-nyom, poligráf) alapján nem látta kétséget kizáróan bizonyítottnak, hogy a bűncselekményt a vádlott követte el. Az ítélet ellen az ügyész a vádlott bűnösségének megállapítása végett fellebbezést jelentette be, míg a vádlott és a védő tudomásul vették az ítéletet. A bíróság megszüntette a vádlott letartóztatását, amely ellen fellebbezést nem jelentettek be.

A férfit egyúttal szabadlábra helyezték a csütörtök reggel megtartott tárgyaláson. Az ítélet ellen, az ügyész fellebbezést jelentetett be.

Az ügy a Győri Ítélőtáblán folytatódik.

A férfi felesége, aki végig ott volt a tárgyalásokon, örömében könnyekben tört ki.

A kistelepülésen élőket különösen megrázó eset 1996. december közepén történt. Az már korán kiderült, hogy a gersekarátiak közösségi életét meghatározó Joli néni halálát bántalmazás okozta.

A vádirat szerint a 84 éves, egyedül élő sértettet a vádlott készpénz és ékszerek megszerzése érdekében bántalmazta, majd megölte, és a holttestét az udvaron található mellékhelyiségbe rejtette. A vádlott végül 50.000 forintot és 30.000 forint értékű ékszereket tulajdonított el. A nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytatta. A Vas Megyei Főügyészség a letartóztatásban lévő vádlottat nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével vádolja, és vele szemben fegyházbüntetés, közügyektől eltiltás és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta.

