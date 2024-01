Elutasította a Szombathelyi Törvényszék N. ZS. előzetes letartóztatásának megszüntetésére vonatkozó kérelmet. A végzés ellen fellebbezést nyújt be a másodfokú bíróságnál, a Győri Ítélőtáblánál a vádlott ügyvédje – így kezdődött szerda délelőtt a gersekaráti emberölési ügyben indított büntetőeljárás újabb tárgyalási napja. Dr. Varga Roland tanácsvezető bíró ismertette a szeptember vége óta keletkezett iratokat, köztük az NSZKK Orvosszakértői Intézete által készített orvosszakértői véleményt.

Ismert, 1996. december 18-án Joli nénit egész nap nem látták, rokonai aggódtak érte, s keresni kezdték. Holtan találtak rá 21 óra 10 perc és 21 óra 30 perc között az udvari illemhelyiségben. Az orvosszakértői véleményből most megtudtuk: az idős asszony lábai felfelé álltak, úgy „támasztották be” az árnyékszék szemközti, jobb sarkába. Kiderült az is: miután a szakértő szerint a körülmények arra alkalmatlanok voltak, nem a helyszínen, hanem a halottas házban, jócskán hajnali 2 óra után végezték el a halottszemlét.

Az irat felolvasása során megtudtuk: az idős asszonyt rövid ideig, de elhúzódóan bántalmazták. Holttestén több helyen zúzódásokat, vérzéses foltokat, horzsolásokat találtak. Az orvosszakértő szerint az asszony korához és termetéhez – mindössze 157 centiméter magas volt – képest kitartóan védekezett támadójával szemben, végül alulmaradt; halálát fulladás okozta, megfojtották.

Fotó: Unger Tamás

Dr. Popgyákunik Péter ügyvéd utalt arra, szerinte több hibát követtek el a halottszemle során. Emellett felhívta a figyelmet az orvosszakértői véleményben megjelölt, a hullafoltok megjelenése és a hullamerevség beállta alapján kalkulált időpontokra és a történések időpontjaira: aszerint fennáll a lehetősége, hogy az elkövetőnek mindössze 10-15 perce lehetett távozni, mielőtt megtalálták Joli néni holttestét.

Dr. Varga Roland ismertette egy tanú levelét is, aki – leírása szerint – olyan információkkal rendelkezik, ami alapvetően változtathatja meg az eljárás kimenetelét. Érdekesség, hogy a férfi az ügy kapcsán olyan részleteket is tud, amik sajtóban soha nem jelentek meg, így például az áldozat lánykori nevét is ismerte. Levelében arról írt: egy állítólagos „koronatanú” egy másik férfival éppen együtt érkezett Joli nénihez azon a decemberi napon, mindketten ékszert akartak vásárolni. A másik férfi állítólag nem tudott választani, és pénz se volt nála. Azt ígérte, visszamegy a vételárral, azokat az ékszereket pedig visszaadja, amiket nem vesz meg. A levél szerint: ezt a férfit engedhette be Joli néni azon az estén. A Szombathelyi Törvényszék felszólítására azonban a levélíró - aki egyébként az egyik bv-intézet "lakója" - nem nevezte meg az állítólagos „koronatanút”.

A bizonyítási eljárás korábbi tanúvallomások felolvasásával folytatódott. Csütörtökre újabb tárgyalási napot tűzött ki dr. Varga Roland.

Kapcsolódó: