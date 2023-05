Mint arról korábban írtunk: az ügy nemcsak 1996 decemberében rázta meg a gersekarátiakat, hanem 2021 júliusában is felkavarta a település amúgy nyugodt életét, amikor huszonöt év után bilincs került a feltételezett elkövető kezére.

A nyomozás eredménye azért lepett meg sokakat, mert egy köztiszteletben álló, korábban a rendőrség kötelékében is dolgozó kétgyermekes családapát, N. Zs.-t vádolja a Vas Vármegyei Főügyészség emberölés bűntettével.

Februárban szakértőket hallgattak meg, köztük a poligráfos vizsgálatot elvégző Jugné Kozár Ilonát is, aki egyértelműen állította: a vizsgált személy, N. Zs. felismerte az ügy szempontjából releváns tételt, egy papírdobozt, amin a DNS-ét megtalálták.

Szerdán tanú-kihallgatásokkal folytatódott a bizonyítási eljárás a Szombathelyi Törvényszéken. Egymás után szólították azokat a gersekarátiakat, akik Jolán nénit ismerték, vele kapcsolatban álltak, illetve holttestét az udvari wc-ben megtalálták azon a tragikus napon.

Dr. Varga Roland a korábbi nyomozati iratokban szereplő vallomásokat olvasta fel: a tanácsvezető bíró, a vádlott ügyvédje, dr. Popgyákunik Péter és Ságiné dr. Krizmanich Ágnes ügyész előtt több kötetben több ezer oldalnyi iratanyag hevert. Szükség is volt a korábbi tanúvallomásokra: a személyes meghallgatásra beidézett gersekarátiak emlékei érthető okok miatt mára jócskán megkoptak. 1996. december 18-dika történéseit kellett feleleveníteni.

Mint a büntetőeljárás során már több alkalommal, most is szóba került: sokan megfordultak a nyolcvanas éveiben járó asszonynál, aki – a tárgyaláson elhangzottak alapján – korát meghazudtoló módon, több mindennel foglalkozott: nyugdíjasként rendszeresen járt a vasvári és a szombathelyi piacra, aranyékszereket, bort, pálinkát, zöldséget, tojást árult otthonában, veteményest művelt, tyúkokat tartott és buszos kirándulásokat is szervezett. Így senki sem csodálkozott, ha idegen autó állt háza előtt. Több vásárlója csaknem 30 évvel ezelőtti tanúvallomását is hallhattuk a Szombathelyi Törvényszék nagytermében szerdán.