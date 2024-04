- Az utóbbi években nagyon komoly fejlesztések valósultak meg nálunk. Ez pedig nem csak a ma átadott beruházásokra igaz, hanem a korábbiakra is, melyek keretében például a legnagyobb közösségi terünk, a Faluház is csodálatosan megújult. Nem véletlen, hogy nagyon sok fiatal költözött hozzánk az elmúlt időszakban, ami részben a CSOK-nak, részben pedig a falu fejlődésének köszönhető – fogalmazott Harasztifalu első ember. Hozzátette: a korábban üresen álló házak élettel, családokkal, gyerekekkel teltek meg. Pár éve még csak négy gyerkőc volt a településen, ez a szám ma már harmincötre nőtt. Vámosné Marksz Mária azt is elmondta:

- Nagyon boldogok vagyunk, mert olyan komfortérzetünk van, mint amilyet a városiak megtapasztalhatnak. A falunk összkomfortossá vált: kiépített víz- és szennyvíz hálózatunk van, vezetékes gázszolgáltatással is rendelkezünk. De Wi-Fi elérés és optikai kábel is szolgálja az itteniek életét, kényelmét. Emellett pedig útfelújítások is történtek nálunk. Ezekhez jöttek a ma átadott fejlesztések, melyek megvalósításához valamivel több mint 69 millió forintot nyertünk pályázatokon, amit hat millió forintnyi önerővel egészítettünk ki. Természetesen köszönjük azt a segítséget, amelyet a térségünk országgyűlési képviselőjétől kaptunk.

Az ünnepi átadásokra Harasztifalura is érkezett a „megszólított”, azaz V. Németh Zsolt államtitkár is, aki egyértelműen sikertörténetnek nevezte a Magyar Falu Programot.

- Úgy gondolom, hogy ez a település akár emblematikus helyszíne is lehetne ennek a programnak, mivel annyi fejlesztés valósult meg itt. Ha csak ránézünk a falu megújított főutcájára, avagy az újjávarázsolt templomra, iskolaépületre, akkor ezt igazolva is látjuk – mondta V. Németh Zsolt, aki szerint a pénteki napon átadott beruházások is hozzájárulhatnak a település megtartó erejéhez, ami lényegében a kormányzat talán legfontosabb célja volta az országos program megalkotásakor.

- A szándék és a terv Harasztifaluban beigazolódott. Lényegében azt itt megvalósult fejlesztések eszközök. A cél pedig az, hogy jó legyen itt élni. Azt pedig látjuk, hogy egyre többen szeretnének ilyen településeken lakni, azaz a rendszer működik – tette hozzá az Energiaügyi Minisztérium vízközmű-ágazatért felelős államtitkára.

Vámosné Marksz Mária polgármester búcsúzóul csak annyit jegyzett meg, hogy nem állnak meg, mennek tovább. Már készülnek a tervek az orvosi rendelő felújítására, bővítésére.