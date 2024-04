A régi nagy rivális Veszprém katasztrofálisan teljesít a rájátszásban: eddigi nyolc meccsét hét vereséggel, és csupán egy győzelemmel tudta le - a felsőházi tabella utolsó, hatodik helyére süllyedt. Az éllovas, címvédő Haladás szezonbeli mindhárom bajnokiját megnyerte a Veszprém ellen (5-0, 3-5, 7-2), és természetesen ezúttal is esélyesként lépett pályára - még úgy is, hogy a szombathelyiek csapatkapitánya, gólvágója, Dróth Zoltán kihagyta a meccset.

1. Futsal Club Veszprém -Haladás VSE 1-6 (0-3). Veszprém, NB I.-es futalmérkőzés, vezette: Hartung, Fehérvári (Topálszki).

Veszprém: Spandler - Molnár R., Bencsik, Gavrilovic, Fellembek. Csere: Koncsol (kapus), Tatai, Dorogi, Bognár P., Molnár D., Ábrahám, Bognár M., Gerencsér, Lux. Edző: Fehér Zsolt.

HVSE: Alasztics - Luiggi, Hajmási, Vas, Rutai. Csere: Homlok (kapus), Kovács M., Szalmás, Knizs, Henrique, Sipos, Körmendy, Vatamaniuc-Bartha, Hadházi. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerzők: Bognár M. (37.), ill. Luiggi (1.), Henrique (10., 32.), Hadházi (11.), Sipos (25., 38.).

A meccset Luiggi száguldása, szólója nyitott, góllal zárta az egyéni akciót - már az 1. percben megszerezte a vezetést a vendég (0-1)! Kellett kis idő, mire a Veszprém magához tért a sokkból. De a Haladás diktálta a tempót, agresszívan játszott, sok labdát szerzett, gyorsan ment át támadásba, több helyzetet is kidolgozott - míg a Veszprém nem igazán jelentett veszélyt kapura. Érett az újabb szombathelyi gól. És Henrique jóvoltából meg is született, aki Rutai szabadrúgását passzolta a védők gyűrűjében közelről a hálóba (0-2). Majd Sipos szerzett erőszakosan labdát, védőjével a nyakán kapura tört, átpasszolt balra az akciót kísérő Hadházinak, aki becsúszva sodorta kapuba a labdát (0-3). Teljesen más sebességgel, sokkal nagyobb intenzitással futballozott a Haladás - a Veszprém nehezen tartotta a lépést. A félidő vége felé a minden mindegy alapon kitámadó, letámadó Veszprém labdaszerzések után már kialakított néhány veszélyes helyzetet, de Alasztics rendre védett. A játékrész zárásaként három az egyben vezethette kapura a labdát a Haladás, de Henrique lövését védte Spandler.

Fordulás után is letámadással próbálkozott a Veszprém, de a Haladás megbecsülte, jól hozta ki a labdát - és könnyedén került helyzetbe. Sipos pedig növelte is a szombathelyi előnyt: Vatamaniuc-Bartha balról belőtt szögletére robbant be jó ütemben, és perdített közelről a kapuba (0-4). A bírók is szerepeltek, minden apró lökését lefújtak, a Haladás így korán elérte az öt csapatfaultot. De nem vett vissza a lendületéből, Spandler kénytelen volt szorgalmasan tornázni a veszprémi kapuban. Közben Henrique távolról kilőtte a bal alsó sarkot (0-5). A végére talán kicsit ellaposodott a meccs - ami nem is meglepő, hiszen már régen eldőlt a három pont sorsa. A bírók aztán megkönyörültek a házigazdán, egy ajándék büntetőből született meg a hazaiak szépítő találata (1-5) - a játékvezető úgy ítélte meg, hogy a hatoson belül becsúszva mentő Hadházi kezét is érintette a labda... Amire válaszként Sipos rúgta meg a hatodik szombathelyi gót: lefordult a védőjéről tüzelt, labda a kapust is érintve csorgott a hálóba (1-6). A papírformának megfelelően simán nyert a HVSE.

A Haladás ezzel a győzelemmel az utolsó forduló eredményétől függetlenül megnyerte az rájátszást, pályaelőnnyel jutott be a bajnoki döntőbe!