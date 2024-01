Mindig is imádtam nőnek lenni, ez egy nagyon színes, izgalmas lét. Ha olyan hangulatom van, akár azt is megengedhetem magamnak, hogy feltűnő, látványos, színes darabokba öltözzek, máskor pedig visszafogottabb és csendesebb vagyok. Imádom, hogy nagyon sokféle lehetek, ez pedig a da­laimban is megmutatkozik; rengeteg érzés van bennem, ami kimeríthetetlen