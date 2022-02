– A számokkal, a hivatalos statisztikával kár vitatkozni. Azok pedig most azt mutatják, hogy komoly siker a kormány 2010-ben megkezdett adópolitikája – erre jutott a tavalyi adóbevételi adatok és a friss munkaerőpiaci számok értékelése után a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András államtitkár a Mediaworks Hírcentrumának nyilatkozva először is felidézte, hogy 2021-ben a hat legnagyobb közteherből – azaz a társasági és a jövedéki adóból, az áfából, az szja-ból, a járulékokból és a munkaadók által fizetendő szociális hozzájárulási adóból – kerekítve

15 600 milliárd forint folyt be.

Érdemes ezt a számot összevetni a 2010-es értékkel, vagyis annak az évnek a bevételi adatával, amikor – utolsó ízben – a baloldal határozhatta meg Magyarországon az adószabályokat. Abban az esztendőben a nagy közterhekből alig folyt be 8300 mil­liárd forint, vagyis tizenegy év leforgása alatt a bevétel majdnem megduplázódott – magyarázta a miniszterhelyettes, majd megemlítette, hogy az emelkedés nem az adók növelése miatt következett be.

– A kormány 2010 óta több nagy közterhet is a felére vágott, vagyis az adóbevétel megduzzadása éppen a terhek mérséklésére vezethető vissza – fogalmazott.

Így hoz pénzt az adócsökkentés

Gondolatmenetének alátámasztására Tállai András röviden felidézte az adócsökkentések folyamatát. Mint mondta,

Gyurcsány Ferencék kormányzásának idején, például 2009-ben húsz százalékot tettek ki a vállalati nyereség adóterhei, ma – az unióban példátlan módon – kilenc százalék az elvonás. Eközben a munkáltatók közterhe tizenhárom éve 33,5 százalék volt, jelenleg 13 százalék.

Az államtitkár ennél a pontnál fontos összefüggésre mutatott rá. – A kormány 2016-ban többéves bérmegállapodást kötött a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel. Az egyezség lényege az volt, hogy ha a vállalkozások nagymértékben emelik alkalmazottaik fizetését, akkor a kormány jelentősen csökkenti a közterheket – idézte fel Tállai András, majd szóba hozta a friss kereseti adatokat is. Utóbbiak szerint 2021-ben majdnem kilenc százalékkal nőttek idehaza a keresetek. – Az évek óta tartó béremelkedésben és a munkahelyek számának emelkedésében jelentős szerepe volt a többéves megállapodásnak, vagyis annak, hogy a kormány folyamatosan faragott a közterheken. A cégeknek ugyanis volt anyagi fedezetük arra, hogy új embereket vegyenek fel és érdemben emeljenek dolgozóik járandóságán – magyarázta az államtitkár.

Pofon a feketézőknek

A miniszterhelyettes azzal folytatta, hogy

a magasabb bérek után a kisebb közterhek is bevételnövekedést jelentenek, emellett a magas adó a jövedelem eltitkolásra ösztönöz, az alacsonyabb terhet többen hajlandók megfizetni.

Ezáltal fehéredik a gazdaság, tisztességesebb lesz a verseny, nőnek az adóbevételek is, vagyis az állam forrá­sait nem adóemeléssel, hanem az adók csökkentésével lehet elérni. – Ez az elv még válságos időszakban is érvényre jut, ezt mutatják a friss számok – fogalmazott a miniszterhelyettes, majd arról beszélt, hogy a baloldalt mindez nem érdekli. Tállai András szerint a tervekből jól látható, hogy ha áprilisban Gyurcsányék kerülnének hatalomra, újra felemelnék a cégek adóját, visszavágnák a családok kedvezmé­nyeit és növelnék a személyi jövedelemadót.

Úgy vélte: a baloldal programja újra az adóemelés: színre lépésükkel az egész adórendszer borulna, amely 2010 óta növekedési pályára állította a gazdaságot, és rengeteg pénzt hagy a gyermekes családoknál.

Újabb adómérséklés

Az államtitkár a személyi jövedelemadó ügyében emlékeztetett arra is, hogy 2009-ben 36 százalék volt felső kulcs, de az alsót is 18 százalékban határozta meg az akkori törvényhozás. – Ma 15 százalék itthon a személyi jövedelemadó, ami az Európai Unió egyik legalacsonyabb mértéke. Most már az egy gyermeket nevelők is érzékelhető kedvezménnyel számolhatnak, a négy- vagy többgyermekes anyákat mentesség illeti meg, és év eleje óta – az átlagbérig – a 25 évnél fiatalabbaknak nem kell az szja-val törődniük – mondta Tállai András, megemlítve azt is, hogy a gyermekes családok idén adó-visszatérítést kapnak. Hozzáfűzte: a Fidesz–KDNP-kormány, ha módja lesz rá, tovább halad az adócsökkentés útján.

Az államtitkár – megismételve Orbán Viktor miniszterelnök gazdaság évnyitón tett bejelentését – közölte: a gyerektelen, átlagbérrel rendelkezők adóterhe most még magasabb, mint az u­niós átlag, ezért itt is adócsökkentéssel kell majd beavatkozni.

Tállai András szerint az adócsökkentéssel mindenki nyer, az állam, a cégek és a magánszemélyek is. Úgy vélte:

a baloldal ezt láthatóan nem így gondolja, tehát aki adócsökkentést akar, annak csak egy jó választása lesz április 3-án: a Fidesz–KDNP.

Borítókép: Tízezer és húszezer forintos bankjegyek egy pénztárcában.