A JóAutók.hu felmérése szerint

áprilisban 69 113 használt személygépkocsi cserélt gazdát, 7,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál, az első négy hónapban 10 százalékkal több 288 ezer használt autó kelt el.

A használtautó-piaci forgalom annak ellenére volt ilyen erős, hogy számos vállalati flotta lecserélése elmaradt, amitől jelentősen szűkült a kínálat, és egyes használtautó-kategóriákban nem ritka a 20-30 százalékos áremelkedés sem.



Az autógyárak kapacitásproblémái az új autók piacáról továbbra is a használtautó-piacok felé tolják a keresletet. A használtautó-import is egyre kevésbé képes kielégíteni a minőségi keresletet, mivel Nyugat-Európában is egyre nehezebb elérhető áron megfelelő használt autót találni. Az importőrök helyzetét ráadásul a kedvezőtlen euróárfolyam is nehezíti. Az érdeklődők figyelme ezért fokozottan a belföldi piac felé fordul, ami egyre fokozódó árspirált generál

– magyarázta a cég csütörtökön kiadott elemzésében Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Februárban és márciusban a kormányzati intézkedések nyomán a háztartásokhoz került többlet források is hozzájárultak a kiemelkedő kereslethez.

Az adásvételek száma a következő hónapokban is a havi 70 ezres szint közelében mozog majd.

A portál elemzése szerint az adásvételek számát növeli az a várakozás, hogy az árak a jövőben még tovább emelkedhetnek, ily módon sokan előrehozzák a vásárlásukat.

Mivel az autópiacokon a következő hónapokban sem lehet jelentős fordulatra számítani, minden esély megvan arra, hogy a belföldi használtautó-piac az idei évet újabb rekorddal zárja majd

– összegezték.

