Nagy István fordulópontnak nevezte azt, hogy hogyan tudják a magyar mezőgazdaság versenyképességét a jelenleginél sokkal magasabb szintre emelni, az alapanyagtermelő szinttől eljutni odáig, hogy a magyar mezőgazdaságból élők jövedelmi viszonyai, versenyképessége is európai szintű legyen.

Kiemelt célként jelölte meg, hogy

2030-ra a magyar mezőgazdaság minden potenciáljában Európa első három gazdaságai közé tudjon tartozni,

hiszen

termelni megtanultunk, az évek során mindig az első háromban van a magyar agrárium mennyiségi kibocsátása, most azon a sor, hogy a hozzáadott értéket hogyan tudjuk növelni.

Szavai szerint ezért kerül fókuszba az élelmiszeripar és a feldolgozóipar fejlesztése, amire több mint 750 milliárd forintot különítettek el. Nagy István megemlítette az Élelmiszeripar bajnokai programot, amely egyenként veszi számba azokat a kiemelkedő cégeket, amelyeknek a fejlesztését lépésről lépésre fogják támogatni. Ezek a cégek azzal a felelősséggel válnak bajnokokká, hogy csapatot építenek:

olyan termelői kört kell maguk köré építeniük, amely évről évre biztonságos szinten tudja előállítani az alapanyagot

– magyarázta.

Az agrárminiszter szerint látszik az erőfeszítések eredménye, és biztosította hallgatóságát, hogy a magyar kormányra mindig számíthatnak.

Szilvássy Zoltán, az expónak helyet adó Debreceni Egyetem (DE) rektora az intézmény kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét ajánlotta fel az ágazat szereplőinek támogatására, Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) alelnöke összefogást sürgetett az agrárágazatban tapintható feszültségek oldására.

Nagy István agrárminiszter beszédet mond a 32. Farmer-Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás megnyitóján Debrecenben 2023. augusztus 17-én

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Kósa Lajos (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője utalva az egykori szürkemarha-hajtásra Nyugat-Európába azt mondta, Debrecen több évszázada az egyik legnagyobb mezőgazdasági exportőr, és az ágazatnak a jövője is biztosított a térségben.

Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester jelezte:

Debrecen a magyar agrárium egyik legerősebb pontja, és az innováció biztosíthatja a térség mezőgazdáságának és élelmiszeriparának további fejlődését.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) elnöke, az Országgyűlés alelnöke bejelentette:

a magyar gazdák lelkéből fakadó" Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program tavalyi rekordját, az ezer tonnát is meghaladó mennyiségű búzát gyűjtöttek az idén a rászorulók megsegítésére.

Vaszkó László vásárigazgató jelezte: az augusztus 17-től 20-ig tartó expón 280 kiállító mutatkozik be, a szakmai tanácskozások mellett állatbemutatókat, tenyészállat-felvezetéseket is tartanak, de felsorakoztak a vásártéren a legkorszerűbb mezőgazdasági eszközök is.