Kürthy Hanna festőművész a franciaországi Senlis városához és a Cziffra Alapítványnál töltött évekhez fűződő alkotásaiból nyílik időszaki kiállítás szerdán Budapesten, a Hegyvidéki Kulturális Szalonban, a Cziffra György-emlékév keretében. A kiállítás január 28-ig tekinthető meg ingyenesen.

Kürthy Hanna festőművész 4 éves korában első díjat nyert az UNESCO nemzetközi gyermekrajzversenyén, majd fiatal felnőttként elvégezte a műegyetemet. 1975-ben a Cziffra György által létrehozott alapítvány ösztöndíjasa lett Franciaországban, ő tervezte az alapítvány emblémáját is. Az alapítvány ünnepélyes megnyitóján önálló kiállításon mutatkozott be, de később is többször állított ki Sensilban a Saint Frambourg-kápolnában.

Franciaországban ismerkedett meg későbbi férjével, akivel körbeutazták a világot, éltek Kaliforniában, Elefántcsontparton, Görögországban. Kiállításai is nyíltak négy kontinensen.

A mediterrán és a meleg éghajlatú országok szikrázó tájai nagy hatással voltak művészetére, ahogyan az irodalom, a zene és a tánc is.

Egykori Cziffra-ösztöndíjasként ő illusztrálta a virtuóz Ágyúk és virágok című életrajzi regényét.

Cziffra György zongoraművész születésének 100. évfordulóját Magyarország hivatalos emlékév keretei között ünnepli, valamint az UNESCO nemzetközi szervezete is felvette a közösen ünnepelt évfordulók sorába. Az emlékév a Miniszterelnökség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósul meg a Bethlen Gábor Alapkezelő segítségével. A Cziffra100 eseményeiről online lehet tájékozódni.

Borítóképünk illusztráció