A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a HÖOK beszámolója szerint január elején rendezik meg a 22. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást hibrid módon, Budapesten és online.

A január 13. és 15. között megvalósuló kiállításon a megfelelő járványügyi intézkedések betartásával a felvételizők ismét személyesen kaphatnak választ a továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre, de emellett a rendezvény a múlt évhez hasonlóan online felületeken is elérhető lesz.

Tavaly sok állami felsőoktatási intézmény előtt nyíltak meg új távlatok a modellváltással.

A 2022-es Educatio kiállítás az első teljes körű megjelenési lehetőség ezen egyetemeknek, hogy megmutathassák, milyen új lehetőségeket kínálnak az érdeklődőknek.

Budai Marcell, a HÖOK kommunikációs vezetője hangsúlyozta, hogy a szakkiállításon egy helyen, egy időben szerezhetőek meg a továbbtanulással és a karrierlehetőségekkel kapcsolatos információk, a felvételizők pedig a felsőoktatási intézmények hallgatóitól kaphatnak válaszokat az egyes szakokról, ösztöndíjakról, a kollégiumi elhelyezésről, az intézményekben szervezett szabadidős tevékenységekről és magáról az egyetemi életről.

A rendezvény idén zászlajára tűzte az innovációt, amely a digitális rendezvényeszközökön túl a felsőoktatás színterén is megjelenik.

A magyar és külföldi felsőoktatási intézményeket, mesterképzéseket és PhD-programokat, szakképző intézményeket, szakmai gyakornokprogramokat, nyelviskolákat, valamint egyes cégek munka- és karrierlehetőségeit felvonultató kiállítás előnye, hogy olyan lehetőségekkel is találkozhatnak a résztvevők, amelyekről nem is tudtak. A HÖOK szerint emiatt azoknak is érdemes kilátogatniuk, akik már tudják, hova szeretnének jelentkezni.

A rendezvényt az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Oktatási Hivatal, a HÖOK, valamint a Digitális Jólét Nonprofit Kft. szervezésében tartják meg a Hungexpón.

További információk a rendezvény honlapján olvashatóak.

Borítóképünk illusztráció