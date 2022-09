A Sziget címmel dupla albumot készített az iLand zenekar. A legendás progrock csapat, az East egykori zenészeiből alakult formáció szeptember 6-án a MOMkult-ban mutatja be az anyagot. Áthangszerelve játszanak régi számokat is, köztük a David Bowie-t, az '56-ot, A szerelem sivatagát vagy a Ha zászlót bont a félelem című dalt is.

Az East 2017-ben életműkoncertet adott a Sportarénában, és utána úgy alakult, hogy nem lett folytatás. Ugyanakkor többen is úgy éreztük, hogy a történet nincs lezárva, sőt, szerettünk volna új lemezt készíteni. Ez vezetett az iLand megalakulásához

– idézte fel az előzményeket Pálvölgyi Géza billentyűs, zeneszerző, a zenekar zenei vezetője.

Az iLand felállása az East 1987 és 1994 közötti korszakára épül: Pálvölgyi Géza mellett Takáts Tamás az énekes, Dorozsmai Péter pedig a dobos. Mellettük Madarász Gábor gitározik, aki az East 2012 és 2017 közötti visszatérése idején állandó közreműködő volt az együttes koncertjein, a basszusgitáros pedig Kontor Tamás, aki az East alapítójának, Móczán Péternek az utódja.

Móczán Péter a munkái miatt nagyon elfoglalt volt, nem volt reális, hogy vele folytassuk. Nem a személyek, hanem a zene felől közelítettük meg a dolgot, és adta magát, hogy Kontor Tamás legyen a hiányzó láncszem, ő hangmérnökként évek óta dolgozik a stúdiómban. Úgy érzem, valami különlegeset, mindenesetre számunkra nagyon fontosat sikerült együtt megalkotnunk

– mondta Dorozsmai Péter.

Az iLand 2021 őszén lépett először közönség elé, és akárcsak akkor, most a MOMkultban. Az új dalokon tavaly kezdtek dolgozni, a zenék és a szövegek többségét Pálvölgyi Géza írta, mellette Madarász Gábor szerepel a zeneszerzők, az Easttel hosszú éveken át együtt dolgozott Márkus József pedig a szövegírók között.

Szintén régi ismerős Szurcsik József; az East képi világát meghatározó képzőművész festménye szerepel A Sziget borítóján. A lemezen közreműködik Jamie Winchester is (vokál).

Az általam elképzelt úton, ötletekkel kezdtünk dolgozni a dalokon, aztán mindenki hozzátette a maga részét. Általában filmbe illő, valamilyen hangulatot teremtő zenéket szerzek, szöveget viszont keveset írtam eddig, ezért is új kihívást jelentett ez a fajta munka. A stúdiólemez 46 perc hosszú, szünetek nélkül, egy egységes világot fejez ki, mind az ötünk eddigi munkásságát tükrözi. Úgy nevezem, hogy léleklemez. A címadó dal, A Sziget arról szól, hogy mindenki vágyik egy még felfedezetlen helyre

– mondta Pálvölgyi Géza.

Hallgasson bele az új albumba:

A Sziget dupla CD-n jelent meg, a második korongon az iLand tavalyi koncertjének hanganyaga hallható. A progresszív rock a nyolcvanas-kilencvenes években élte virágkorát Magyarországon, az East mellett a Solaris és az After Crying számított népszerűnek, külföldön is.

Rétegzenéről van szó, amely nem próbál megfelelni senkinek, hanem a saját világához találja meg a közönséget. Szeretnénk folytatni a korábban elkezdett utat, ahogy az egyik dalunk címe szól: De mégis élünk

– tette hozzá a dobos.

Az iLand sok koncertet szeretne adni a következő hónapokban és években. Dorozsmai Péter kitért arra, hogy már új dalokon is gondolkodnak.