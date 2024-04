2003-ban rendezték meg először Szombathelyen a herényi virágutat, a rendezvények sorában egy azonban a koronavírus-járvány miatt kimaradt, így a huszadik, jubileumi virágfesztivált idén tudták a szervezők megtartani.

A kétnapos esemény hivatalos megnyitóját vasárnap délelőtt tartották meg a Szent György templom tövénél. Szombathely Város Fúvószenekarának nyitódallamait követően elsőként egy, a napokban elhunyt kertésztársról emlékeztek meg az összegyűltek.

Forrás: Unger Tamás

A néma főhajtást követően az ünneplés vette át a főszerepet: előbb a Benczúr Óvoda Katica csoportja adott elő körjátékot, majd ünnepélyes köszöntők következtek. Elsőként dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő szólt az ünneplőkhöz, aki arra biztatta a vásárlókat, ne csak gyönyörködjenek a virágokban, lehetőség szerint vásároljanak is, hiszen a kertészeket is súlyosan érintették az elmúlt évek válságai, csak nehézkesen tudtak talpon maradni. Végül köszönetét fejezte ki, hogy 2020-ban a herényiek egy csoportja meglátogatta őt a Parlamentben és újabb erre vonatkozó meghívást is tett irányukba.