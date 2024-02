A frankofónia, a francia nyelven beszélő népek közössége számára nagyon fontos a francia nyelv iránti érdeklődés fenntartása – emelte ki Claire Legras, Franciaország magyarországi nagykövete a fesztivál programjairól tartott csütörtöki tájékoztatón, a Francia Intézetben.

A fesztiválon elsősorban azt szeretnénk bemutatni, hogy milyen kulturális és nyelvi sokszínűséget képvisel a frankofónia

– emelte ki.

Altnéder Miklós, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) frankofón ügyekért felelős koordinátora példaértékűnek nevezte a kulturális és oktatási együttműködést Magyarország és Franciaország között. Elmondta, hogy ezúttal is látható lesz a fesztiálon egy magyar alkotás francia felirattal: idén a párizsi olimpiához kapcsolódva a magyar férfi vízilabda-válogatottról szóló film, A nemzet aranya lesz látható. A vetítést közönségtalálkozó is követi a vízilabdások és a készítők részvételével.

Frankofón Filmnapok: kulturális, oktatási és sportprogramok

Pierre Pedico, a Magyarországi Francia Intézet igazgatója elmondta, hogy a filmnapokhoz kapcsolódik a Frankofón Fesztivál, amelynek keretében kulturális, oktatási és sportprogramokkal is készülnek a frankofón és a magyar közönség számára egyaránt.

A filmnapokat A három testőr: Milady című film nyitja február 28-án az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

A Dumas-regény legújabb, hat César-díjra jelölt feldolgozásában olyan színészeket láthat a közönség, mint Romain Duris, Vincent Cassel, Eva Green és Fracois Civil.

Az Uránia Nemzeti Filmszínház és a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) ad helyet idén is a Frankofón Filmfesztiválnak

Forrás: MTVA/Bizományosi: Róka László

Március 5-én a Francia Intézetben vetítik a kilenc César-díjra jelölt Az arcuk mindig előttem lesz című filmet, amelynek vetítése után beszélgetést rendeznek Benjamin Sayous, a helyreállító igazságszolgáltatással foglalkozó francia intézet igazgatója, Fellegi Borbála, a Foresee Research Group ügyvezető igazgatója és A. Barabás Tünde, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója részvételével. A szakértők számba veszik a két országban ezen a területen tett intézkedéseket, és megvizsgálják a börtönbüntetésen kívüli ítéletek sikerét és jelentőségét. A beszélgetés moderátora Kádár András jogász, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke lesz.

Március 6-án az Urániában vetítik a tavaly Cannes-ban bemutatott Salem című filmet, amely egy fekete fiú és egy roma lány szerelméről szól. A vetítés után a közönség találkozhat a film rendezőjével, Jean-Bernard Marlinnel. Március 8-án szintén az Urániában lesz látható a Liv S. szerelmei című svájci romantikus film, amelyet szintén beszélgetés követ Anna Luif rendezővel.

César- és Oscar-jelölt alkotások

Szerepel a programban továbbá a tavalyi cannes-i filmfesztiválon debütált, Mutánsok című fantasztikus film Romain Duris főszereplésével, amelyet tizenkét César-díjra jelöltek. Szintén Cannes-ban, a versenyprogramban volt a világpremierje az idén César-díjra is jelölt Sav című francia katasztrófafilmnek, de két jelölést kapott a Yannick című abszurd bűnügyi vígjáték is, amelyeket mind láthat most a filmnapok közönsége.

Szintén César-várományos a Bernadette - A főnökasszony, amelyben Jacques Chirac köztársasági elnök feleségét Catherine Deneuve alakítja, valamint bemutatják az Annecyi Nemzetközi Animációs Fesztiválon díjazott, és idén Oscar-jelölt Robotálmok című családi filmet is, amely egy kutya és egy robot különös barátságáról szól. A szintén Oscar- és César-jelölt Négy nővér című tunéziai-francia dokumentumfilm is megtekinthető lesz a filmnapok alatt.

Frankofón Filmnapok vidéken

Egy rövidebb válogatást Balatonfüreden, Debrecenben, Győrben, Jászberényben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Ózdon, Pannonhalmán, Pécsen, Sopronban, Szegeden, Székesfehérvárott, Szolnokon, Szombathelyen és Veszprémben is láthatnak a filmekből az érdeklődők.

A Frankofón Fesztivál keretében a Régi Zeneakadémián zongorakoncertet ad március 9-én Bertrand Coynault, március 16-án pedig Nicolas Stavy, az A38-on március 10-én Cleo T. összművészeti produkciójára várják a közönséget, míg Marc Aymon svájci énekes és dalszerző a szintén svájci énekesnővel, Millával ad közös koncertet a Francia Intézetben március 12-én. A Bruno Lapin zenekar az Opus Jazz Clubban lép fel március 19-én, március 27-én a Francia Intézetben lesz hallható az Olivier Messiaen Kvartett koncertje, az A38-on pedig Fran Palermo és Antonin várja a közönséget március 30-án.

A Francia Intézetben március 20. és május 31. között lesz látható a Kubuni - képregények Afrikából című tárlat, amelyen mintegy 50 afrikai szerző alkotásait ismerheti meg a közönség, de megszervezik a 24. Frankofón Dalversenyt is, amelyen amatőr előadók énekelnek majd francia dalokat zenkari kísérettel.