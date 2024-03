A magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodriguez maximálisan elégedett volt a Tunézia elleni teljesítménnyel, a kilencgólos győzelem után azonban csak öt perc ünneplést engedélyezett a játékosainak, mivel szombaton Norvégia elleni összecsapásra kell már koncentrálniuk – írta meg a Magyar Nemzet. Tunézia ellen a magyar válogatott első gólját Sipos Adrián szerezte, de a kiváló védőmunkájáról ismert játékos a hajrában már nem játszhatott, mert egy ütközésnél összefejelt az ellenfél játékosával, felrepedt az arcbőre.

Sipos játszani fog szombaton

A meccs után immár ragtapasszal az arcán Sipos elmondta, kicsit megszédült, de szombaton játszani fog Norvégia ellen – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Sipos szerint jól játszottak, de Norvégia ellen minőségben több kell majd a sikerhez.

Sipos Adrián (b) és Ancsin Gábor (j), valamint a tunéziai Abdel-Hak Ben Száleh a férfi kézilabda olimpiai selejtezőtorna Magyarország - Tunézia mérkőzésén a Tatabányai Multifunkciós Csarnokban 2024. március 14-én

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

– Kezdésnek nem rossz, de tudjuk, ennél sokkal több kell a következő mérkőzésen, dolgozunk tovább és megpróbálunk még jobb meccset összehozni. Nagyon rendben volt az egész meccs - foglalta össze a kétméteres óriás, majd kitért a sérülésére is.

– Kicsit megszédültem, de semmi komoly, megmaradok. Hozzászoktam már, nem ez az első sebhely a fejemen, az orvosi stáb ellátta a sérülésemet – nyugtatott meg mindenkit Sipos, akit jól ismer és szeret a tatabányai kzönség, hiszen a kétméteres óriás öt éven át játszott itt.

A szombati mérkőzésről szólva a magyar kézilabdázó felelevenítette, hogy januárban az ötödik helyezéssel zárult Európa-bajnokságon rendre egy napjuk volt pihenni és felkészülni a következő feladatra. Hangsúlyozta, mindenki ismeri a saját testét, és tudja, mit kell tennie a legjobb regeneráció érdekében. Remélhetőleg az egy nap pihenő elegendő lesz a norvégok elleni csata előtt, hogy ki tudják javítani azokat a hibákat, melyeket a tunéziaiak ellen követtek el.

A norvégok más szintet képviselnek

Sipos Adrián szerint nem kell félteni a magyar csapatot az erőltetett menet miatt.

– Szerintem most nem ez a legnagyobb baj, hiszen relatíve frissen jöttünk, úgyhogy tudunk majd pihenni. Aztán hogy az utolsó meccsre mennyi időnk marad, az más kérdés, de ebben a sportágban most ez van, úgyhogy megoldjuk ezt is – jegyezte meg a nemzeti csapat játékosa. A magyar csapat kapitánya, Chema Rodriguez részletekbe menően nem kívánt belemenni, miben bízhatunk a Portugália felett ugyancsak magabiztosan győzedelmes norvégok ellen, viszont egy dolgot kihangsúlyozott.

– Itthon vagyunk – jegyezte meg a szakember a Tunézia elleni mérkőzés után. A hatgólos Lékai Máté szerint koncentráltabb játékra lesz szükség az északiak ellen.

– A második félidőben a kelleténél talán jobban is megnyugodtunk, ezért jöttek fel, ami a norvégok és a portugálok ellen nem fér bele, az a kettő keményebb mérkőzés lesz – nyilatkozta a magyar csapat irányítója.

– Futós kézilabdára számítok, arra, hogy nem hagyják majd, hogy cseréljünk. Inkább a lerohanásokra fognak koncentrálni a norvégok, abban nagyon erősek. Várhatóan nagy tempó lesz, de ezt is meg kell oldanunk – tette hozzá a balátlövő Ligetvári Patrik, aki a közönség támogatására is számít a szombati mérkőzésen.

Kézilabda olimpiai selejtező, 3. csoport, 1. forduló:

Magyarország–Tunézia 33-24 (17-10)