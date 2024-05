A Hyppolit, a lakáj kőszegi bemutatóját július 11-én tartják a Jurisics-vár belső udvarán, de addig még sok mást is választhatunk a szokás szerint színes kínálatból. A mindig várva várt saját nagybemutató túl van már az olvasópróbán. Ki ne hallaná Kabos Gyula hangján a méltatlankodást, hogy: „És a libasülthöz hagymát eszem! Mindenhez hagymát eszem! A hagymához is hagymát eszem!” Na, a kőszegi bemutató után ezt a kifakadást minden bizonnyal Göttinger Pál hangján fogjuk hallani. Schneider Mátyás figuráját mintha neki találták volna ki. Göttinger Pál hazajár Kőszegre, ahogy most már a Hyppolitként visszatérő Kálid Artúr – vagy Schneider Zoltán is, akit a tavaly bemutatott (a Rózsavölgyi Szalonban azóta is közszeretetnek örvendő) Kivi-előadásban kedvelt meg végérvényesen a kőszegi közönség.

Ebben a Hyppolit-változatban ő, Schneider Zoltán játssza Makáts Csabát, Makáts Aladárné főtanácsos asszony fiát. Nem, nincs tévedés: ebben a változatban nem Makáts főtanácsos, hanem Makátsné főtanácsos asszony lép színre, vagyis: Molnár Piroska! Óriási öröm, hogy ő is visszatér Kőszegre, hiszen volt idő, amikor nélküle nem született itt bemutató. Hát így lesz ez az idén is. És akiket (Kősegen legalábbis) most fogunk megszeretni: Schneiderné Arankát Balázs Andrea, Mimit, a lokáltáncosnőt Auksz Éva játssza, Schneider Terkát Holecskó Orsolya, jön Jerger Balázs, Ágoston Péter, Kecskés Karina. Zágon István vígjátékát, Nóti Károly filmforgatókönyvét átdolgozta: Vajda Anikó és Vajda Katalin, zene: Eisemann Mihály, látványtervező: Kovács Yvette Alida, dramaturg: Karácsony Ágnes. A rendező pedig Őze Áron, akit szintén nem kell bemutatni: a Hyppolit... a várszínház és a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház koprodukciójában készül.

És lesz még koprodukció is bőven. A szombathelyi Mesebolt Bábszínház régi kedves partner – Baka István-előadást mutatnak be az idei együttműködésben –, a Gózon Gyula Kamaraszínházzal közösen az 50 éves Örkény-darab, a Kulcskeresők kerül színre Kőszegen. Megrendezik a Hyppolit-premierrel induló KözJáték Fesztivált: is. Érdemes böngészni a várszínházi műsort, várhatóan még tovább bővül. Nincs megállás: Pócza Zoltán pályázatírást szakított meg a kedvünkért.