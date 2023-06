A városházán tartott sajtótájékoztatón dr. Nemény András polgármester, Tóth Kálmán a Falco felügyelő bizottságának az elnöke, Gráczer György, a Falco KC ügyvezetője, valamint az ötszörös bajnok, kétszeres kupagyőztes Falco KC Szombathely új igazolása, Pongó Marcell köszöntötte a média munkatársait.

A 26 éves válogatott irányító az elmúlt két szezonban a nagy rivális Alba Fehérvárt erősítette – a bajnoki döntőben okozott is problémát a szombathelyi oldalnak. Most azonban két szezonra szóló szerződést írt alá a Falcóhoz. Annak ellenére, hogy az Alba is marasztalta a játékost.

– A Falco remekül teljesített az elmúlt években, mind a hazai porondon, mind a nemzetközi színtéren kiváló eredményeket ért el – méltatta új csapatát Pongó Marcell. – A Falco egy új lépcsőfok a karierremben, szeretnék tovább fejlődni, szeretnék komoly célokért küzdeni – azon leszek, hogy a következő években minél jobb játékkal segítsem további sikerekhez a Falcót.

Pongó Marcell az elmúlt szezonban 37 bajnokin lépett pályára, átlagban 26 percet játszott, 11,8 pontot, 3,9 lepattanót, 4 gólpasszt is átlagolt.

Gráczer György elmondta, Pongó Marcell, Perl Zoltán, Keller Ákos, Kovács Benedek és Krivacsevics Márkó személyében már öt magyar játékosa van a Falcónak – de még nincs készen a magyar mag. A tavalyi légiósok mind jelezték, hogy szívesen folytatnák a pályafutásukat a Falcóban, de az ő sorsukról majd csak akkor dönt a szakmai stáb, ha a magyar mag készen lesz.

– Marci fizikálisan nagyon jó, erős játékos, aki védekezésben passzol az elképzeléseimbe. Támadóoldalon pedig sokat fejlődött – biztos vagyok benne, hogy sokat fog segíteni nekünk. Kellett még egy irányító. Marci elérhető volt, örülök, hogy magyar játékossal tudtunk erősíteni – méltatta az új igazolását a klub honlapján Milos Konakov edző.