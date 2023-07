Az idei Zete Fiesztára is sikerült neves ellenfelet megnyernie az egerszegi klubnak, hiszen a német Bundesliga 4. helyezettje érkezik, amely az ősztől a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepelhet. A berlini csapat magyar válogatott játékosa, Schäfer András mondhatni, hogy a legrosszabbkor sérült meg ismét - májusban egy éven belül harmadszor szenvedett fáradásos törést a lábfejében -, de persze ő sem hiányozhat majd a mérkőzésről - írja a zaol.hu.

A Zala vármegyei hírportál interjút is készített a vasi származású labdarúgóval:

Hol tart jelenleg a rehabilitációja?

- Köszönöm a kérdést, jól vagyok, ami nehezen hihető, de próbálok pozitív maradni - érkezett a válasz, amikor megkeresték Schäfer Andrást. - Most lesz a műtét hatodik hetes fordulója, lassan elhagyhatom a mankót, de a gipszcsizmát még nem... Most úgy döntöttünk a klub jóváhagyásával, hogy a rehabilitációs időszakot Magyarországon töltöm, és akkor megyek vissza Berlinbe, amikor már labdás gyakorlatokat végezhetek. Ami nem jelenti azt, hogy se kép, se hang a berliniekkel addig, hiszen tartjuk a kapcsolatot. Épp most érkeztem vissza a német fővárosból, találkoztam a csapattal és megismerkedtem a új játékosokkal is. Összességében viszont ez nehéz időszak most számomra.

A hírek szerint szinte biztos, hogy válogatott társa, Szalai Attila is a Union Berlinhez igazol. Erről mit tud?

-Az biztos, hogy a tárgyalások zajlanak, de az ilyen transzfereknél az a biztos, amikor már mindenki mindent aláírt. Nyilvánvaló, hogy örülnék neki, ha egy csapatban játszanánk.

Visszatérve a berliniekhez: úgy köszönt el tőlük, hogy viszlát, Zalaegerszegen?

- Pontosan, szó szerint így... Az Union Berlin vezetői és a ZTE FC elöljárói is megkértek, hogy próbáljam minél jobban reprezentálni a szombati találkozó alkalmából a csapatot. Az biztos, hogy korábban ott leszek a stadionban, várnak rám feladatok, igaz, ehhez majd ülnöm kell... Viszont jó, hogy találkozhatok a szurkolókkal, várom.

A ZTE stadionjában már játszott meccset, de nem a Haladás játékosaként. Szombathelyiként van-e bármilyen élménye erről a régi rivalizálásról?

- Ahogy említi, szombathelyi vagyok, így a Hali a kedvenc klubom, ahol elkezdtem játszani, de már mint MTK-nevelésű játékos lettem profi futballista. A rivalizálásból a pályán kimaradtam, de gyerekként ott voltam a Hali-stadion lelátóján én is, amikor a ZTE volt a vendég.

Bajnokok Ligája-induló lesz az ősztől együttese. Van esélye, hogy a csoportkörben visszatér a pályára?

- Esély van rá, de most az elsődleges szempont az, hogy meggyógyuljak. Inkább az a fontos, mert csak akkor van esélyem újra játszani.

Milyen csapata lesz a következő szezonban a Union Berlinnek? Egyáltalán, mi a titkuk, hogy kiscsapatként ilyen jól szerepelnek?

- Nem lehet kérdéses, hogy jó csapat maradunk. Ugyanazokkal a célokkal, vagyis reális célokkal várjuk a következő szezont. A hét végi felkészülési mérkőzés kicsit még korai lesz, ugyanis két hete kezdte el a munkát az együttes. Azonban biztos vagyok benne, hogy jól felkészülünk a ZTE csapatából és minden játékos a maximumot fogja nyújtani, hiszen mindenki bizonyítani szeretne. Titkunk, ha van, tehát ez: minden meccsen a maximumra törekszünk. Van elképzelésünk a játékról és azt meg akarjuk mindig valósítani. Habár kis csapatnak neveznek bennünket, viszont nagybetűs klubként játszottunk az elmúlt szezonban is.