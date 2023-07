A vasi származású Aryee Claudia Dedei, azaz Tücsi is kilátogatott az ország egyik legnagyobb fesztiváljára, a hétvégén rendezett Balaton Sound-ra. Ráadásul nem is egyedül, hanem férje társaságában bulizott, közösségi oldalán pedig fotót is megosztott rajongóival, amelyen a csinos fesztiválozós outfittjét is szemügyre vehettük.