Ahogy arról többször is beszámoltunk, Csákánydoroszló az egyik olyan vasi település, amelyet a legnagyobb mértékben sújtotta a nagy esőzések után keletkezett árvíz. Kollégánk a hétvége alatt többször is járt a faluban, ahol még csónakba is szállt, ugyanis a település egy részén jobbára csak azzal lehet közlekedni.

Az Őrségben élő népszerű médiaszemély, Borbás Marcsi is ellátogatott vasárnap Csákánydoroszlóba. Közösségi oldalára feltöltött egy videót, amelyben látható, ahogy a faluba vezető úton bokáig gázol a vízben, és nem ott a legrosszabb a helyzet. Rövid helyzetjelentéséből is kiderül, hogy mennyire nem rózsás a helyzet arrafelé.

Kapcsolódó: