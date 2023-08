-Pénteken délután fél öttől fél nyolcig raktuk a homokzsákokat, mert tudtuk, hogy nagy víz várható, készülni kell. Közben jelzést kaptunk a Katasztrófavédelemtől is, hogy értesítenek bennünket, ha el kell hagyni a házat. Szombaton reggel jött is a telefon, hogy segítsünk kipakolni, addigra anyósom és sógorom már összekészítették a legszükségesebb holmikat. Most nálunk vannak Körmenden, még nem tudjuk, hogy mikor mehetnek haza. Korábban is volt olyan, hogy egy éjszakára el kellett hagyniuk a házat az áradás miatt, de most lehet, hogy hosszabb időről lesz szó - tudtuk meg Szominé Gyöngyitől, aki azt is elmondta: szerencsére anyósáék csákánydoroszlói házába még nem ment be a víz, bíznak abban, hogy ez így is marad.