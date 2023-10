Ahogy arról mi is beszámoltunk, az OB I/B-s vízilabda-bajnokság 3. fordulójában az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS) gólzáporos meccsen, két találattal legyőzte a PTE-PEAC-ot. A csapatnak az országosan is ismert vasi zenekar, az Ocho Macho énekese is gratulált. Kirchknopf Gergő egy szelfit is posztolt Instagram oldalára követőinek. Nagyon jól nézünk ki! - fűzte hozzá megjegyzésként.