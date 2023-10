Az egyiknek a tizenhárom a szerencseszáma, a másik ódzkodik, sőt talán fél is tőle. Van, aki a lottón mindig megjátssza, más hallani sem szeret róla, pláne, ha hozzá még pénteki nap is párosul. Állítólag a világtörténelem egyik legsikeresebb hadvezére, Napóleon is babonás volt, ki nem állhatta ezt a számot. Sohasem volt hajlandó olyan társasággal vacsorázni, ahol tizenhárman ültek az asztalnál. Vagy elküldött, vagy hívott még valakit, akkor tudta csak teljes nyugalomban az elé tett ételt elfogyasztani. Ma péntek van, 13-a. Hogy elűzzük a szerencsétlenséget, dobjunk sót a hátunk mögé a bal vállunkon át. Ha mégis bennünk ragadnának a baljós gondolatok, kopogjuk le ezeket egy fán. Akkor megjön a jó szerencse, előbb vagy utóbb.