Megszólaltattunk néhány résztvevőt is, elsősorban a jelmezük történetéről és kíváncsiak voltunk, mit gondolnak a fiatalok a Halloween jelenségről. Bion Fanni barátnőjével érkezett a borzongás éjszakájára és vámpírjelmezt öltött magára. „Ez az első beöltözős Halloween buli, amin részt veszek. A jelmezzel kapcsolatban elég sokat gondolkoztam, néhány ötletet vettem az internetről is, végül emellett döntöttem.” – mondta Fanni. Úgy gondolja, a Halloween egyre inkább elterjedtebb nem csak a gyerekek, a felnőttek körében is. Ugyanakkor azt is látja, hogy elég megosztó ünnep, sokan ellenzik, hogy itthon is átvettük ezt a hagyományt, de a kettő elkülöníthető egymástól ugyanis a beöltözés október 31-én van, Mindenszentek pedig november elsején.

Barátnője, Koch Dorina egyetértett vele, aki szerint a Halloween itthon is meghonosítható lehet, mert egy buli-fílingről beszélünk, nincs vallási vonatkozása. Kisebb baráti körben már régóta összeülnek, de nyilvános eseményen először vesz részt. Bohém bohócnak öltözött, ahogy barátnője, Fanni, ő is parádés sminket kreált szemceruzával, de a sminkkészlet része volt a méz és a piros ételfesték is. Ő is közösségi oldalakról gyűjtött ötleteket, próbált minél kreatívabb lenni. Hozzátette, reméli, hogy itthon is hagyomány lesz a Halloween ünnepléséből. A Nádasdy Kulturális Központon nem fog múlni, ugyanis szeretnék jövőre is vendégül látni a jelmezbe bújt fiatalokat a vár nagytermében.