Összetört szív, Engedd el a múltat, Barbra Streisandtól a Woman in love; az ABBA My love, my life című dala – csak néhány a dalcímek és a repertoárján szereplő feldolgozások közül, amelyekből látszik, hogy Noémi az érzelmei, lelkiállapota szerint választ, hogy mit énekeljen. Az előadáshoz szerinte csak hozzátesz, ha már maga is átélte, megtapasztalta a dal üzenetét, a hangulatot, amelyet megragad. Láthattuk őt fellépni a Fő téri adventen, városházi díjátadón és a Herényiek Házában, duettpartnerként is szerepelt. A podcastban beszél tanulmányairól, arról is, hogy mikor és hogyan fordult a könnyűzene felé, és mit jelent számára az éneklés. Nemrég új feldolgozással jelentkezett: Sam Smith angol előadó szerzeményét – I’m Not the Only One – a kedvünkért otthon is elénekelte.