Balázs Árpád az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség alapító és örökös elnöke, kiváló kortárs zeneszerző. Balázs Árpád olyan, mindenki számára ismert és kedvelt művek szerzője, mint a Kockásfülű nyúl vagy épp a pár éve Oscar díjat kapott Mindenki című alkotás Bodzavirág - éneke. Az említett két mű is elhangzott, emellett sok kiváló, érdekes alkotás is műsoron volt a zeneiskolai koncerten, amelyet a Nagy Gáspár Művelődési Központ aulájában tartottak nagy közönségérdeklődés mellett. A műsorban több mint száz szereplő lépett fel. Közreműködtek a zeneiskola ovis növendékei, az iskolás korúakból összeállított gyermekkórus, hangszeres szólisták, a Vasvári Ifjúsági Fúvószenekar valamint a Vasvári Városi Kórus is.

A művészeti intézmény közösségi oldalán köszönetet mondott az est megvalósításához segítséget nyújtóknak is. A rendezvényt a Vasvári Önkormányzat, a Nagy Gáspár Kulturális Központ és a helyi Általános Iskola valamint egy magánszemély támogatta. Gergye Rezső a Nemzeti Kulturális Alap pályázati kiírásán bukkant a lehetőségre, hogy magánszemélyek is pályázhatnak zenei programok megvalósítására. Ezzel a lehetőséggel élt, amelyet ajánl másoknak is.