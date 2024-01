Prenner-Zsolnai Rita mentálhigiénés szakember szerint a legjobb megoldás arra, hogy be tudjuk tartani a szilveszteri fogadalmakat, ha új célokat tűzünk ki. Ha újra a tavalyi fogadalom betartása a cél, sajnos nagyobb a veszélye, hogy az idén sem sikerül. Ennek oka, hogy ha próbáltunk elérni valamit és elbuktunk, akkor az önmagunkba vetett hit sokkal alacsonyabb lesz, mint egy új cél esetén. Bár minden kudarc tanulólecke, gyakran nem vizsgáljuk meg a bukás okait. Lehet, hogy túl nagy kihívás volt? Ha igen, ne állítsuk be idén is célnak, tanuljunk a kudarcból. Vizsgáljuk meg, hogy előző évben hol csúszott el a tervünk, volt-e egyáltalán, mit csináljunk máshogyan.

Változtassunk rajta csak egy kicsit, éppen annyit, hogy most sikerüljön elérni! Az elhatározásnak teljesen konkrétnak és világosnak kell lennie. Vagyis az nem elég, hogy „le akarok fogyni”, ennél konkrétabb célt kell kitűznünk, például azt, hogy mennyit és milyen időintervallumban akarunk fogyni. A fogyással vagy evéssel kapcsolatos fogadalmaknál ez nyilvánvalónak tűnhet, de más célkitűzésnél is fontos. Például ha abba akarjuk hagyni a körömrágást, készítsünk fotókat a körmeinkről bizonyos időközönként, hogy lássuk a fejlődést – mondja Prenner-Zsolnai Rita. A naplózási technika a viselkedés nyomon követésére szolgál, és megerősítheti a fejlődést, függetlenül attól, hogy milyen elhatározásunk van. A fogadalom általában egy átütő erejű változás, azonban ez nem megy egyik hétről a másikra.

Évekbe telt, mire kifejlesztettük a rossz szokásokat, ne várjuk el, hogy akkor napok alatt elhagyjuk őket. Türelmesnek kell lenni. És újra és újra emlékeztetni magunkat, hogy a változás hosszú folyamat. Kövessük a fejlődést, jutalmazzuk meg magunkat az apró célok elérése esetén. Ne próbáljunk meg egyben egy irreális és nagy célt elérni, hanem inkább törekedjünk arra, hogy több, apróbb célt tűzzünk ki magunk elé. Rájöhetünk, hogy is lépésekben sikeresebbek lehetünk. A cél felé vezető út tele lesz buktatókkal, de ha képesek vagyunk fenntartani a motivációt, és elfogadni, hogy nem kell mindig tökéletesen teljesíteni, sikeresek lehetünk.