A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a legtöbben legalább négyféle aktivitást végeznek rendszeresen a Földért. Az 57-75 éves korosztály a legaktívabb e tekintetben. Bevallásuk szerint ők ötféle környezettudatos tevékenységet is végeznek a saját háztartásukban. Köztük és az 56-41 éves korosztály között vannak olyanok is, akik semmit nem tesznek a környezetért, míg a 40-25, valamint a 12-24 évesek mind folytatnak valamilyen zöld aktivitást. Leginkább energiatakarékossággal, például a LED izzók használatával, a legalacsonyabb hőfokon történő mosással, a használaton kívüli telefontöltő kihúzásával járulnak hozzá Földünk megóvásához. Ezt követi az újrahasznosítás, illetve a víztakarékosság. Kicsit kevesebben igyekeznek csökkenteni a vásárlás során keletkező hulladék mennyiségét, néhányan pedig a papírmentesség jegyében elektronikusan fizetik be számláikat.