Bátran kísérletezhetünk a fűszernövényekkel is, a fás szárúak jobban bírják, és erősebb is az illatuk (zsálya, levendula), de ha nincs otthon, akkor természetesen a szekrényben megtalálható őrölt változat is megteszi, igaz, nem fog olyan szép látványt nyújtani. A legklasszikusabb téli illattok, melyek egymással is nagyon összeillenek az a narancs, a fahéj, a szegfűszeg és a csillagánizs. A citrom mellett látványban és illatban is szép a rozmaring, sőt használhatunk illóolajat is, és akkor intenzívebb hatást érhetünk el. Egy-egy ilyen összeállítás többször is felmelegíthető, és ajándéknak is kiváló, főleg akkor, ha utolsó pillanatban kell gyorsan valami ajándékot adnunk!