– A jegyárak meghatározásakor az volt a legfontosabb szempont, hogy továbbra is tudjuk teljesíteni az elmúlt években megemelt halasítási tervet. A horgászati igények jelenlegi vagy még magasabb színvonalon történő kiszolgálása a legfontosabb számunkra, még akkor is, ha ez 12–19 százalékos területi jegyáremeléssel jár, jegytípustól függően. Mi örülnénk a legjobban, ha nem kellene a jegyek árát emelnünk, de ez most elkerülhetetlenné vált. A 2022-es területi jegyeinkkel megtartható halak mennyisége és a horgászható vízterületek száma alapján a jegyáraink még az emelést követően is az egyik legkedvezőbb árfekvésűek maradnak regionális és országos összehasonlításban is – mondta Puskás Norbert ügyvezető elnök.