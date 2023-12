Mintha csak pár napos kényszerpihenőre küldte volna a vásárlókat a karácsony, szerdán újra meglepték a boltokat. Leghamarabb tegnap lehetett számla és blokk ellenében visszacserélni az árukat. Mentek azok, akik méret, szín miatti cserét kértek, és volt, aki minőségi panaszt intézett. Ráadásul kezdődnek, még inkább folytatódnak az akciók – ez is becsalogatja az embereket az üzletekbe.

Tettünk egy kört Szombathely belvárosában és egy bevásárlóközpontban is – előbbiben egy szombat délelőttihez hasonló, utóbbiban kifejezetten nagy volt a forgalom. Általános tapasztalat, hogy még mindig nem egyértelmű, hogy az ajándékba vásárolt hibátlan termékeket egyáltalán visszavihetjük-e a boltba, ha igen, akkor meddig, és ha visszaveszik, akkor cserét, levásárlást kérhetünk-e vagy vissza a vételárat.

A szabály szerint a fogyasztó webes vagy más csomagküldő vásárlás esetén gondolhatja meg magát: 14 napon belül elállhat a vásárlástól és követelheti a vételárat, a termék egyidejű visszaküldése mellett akkor is, ha a termék máskülönben kifogástalan. A kötelező jótállás alá eső tartós fogyasztási cikkeknél, ha a termék hibás, és a minőségi kifogásunkat három munkanapon belül jelezzük, a kereskedő köteles azt cserélni kijavítás helyett. Ahogy a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége tájékoztatójában szerepel: minden új termék esetében (függetlenül attól, hogy könyv, ruha vagy például elektronikai eszköz) a vásárlástól számítva két éven belül érvényesíthetjük a kereskedővel szemben jogainkat, ha az árucikk meghibásodott. Ha egy éven belül megy tönkre, akkor a vállalkozásnak kell bizonyítani azt, hogy ő még hibátlan árucikket adott el. Ha boltban vásároltunk, és a termék hibátlan – csak épp méretben nem jó, nem tetszik vagy kettőt kaptunk belőle –, a jogszabályok szerint sem a pénz visszatérítését, sem a termék cseréjét vagy levásárlását nem követelhetjük.

Ettől függetlenül az üzletek többségében, ha meggondoljuk magunkat, mindezeket megtehetjük – ez a kereskedő jóindulatán múlik. Az, hogy hány napig vállalják az ajándékok, áruk cseréjét, üzletenként változó. Szerdán 9 órakor nyitott az egyik főtéri túra- és sportbolt, 10-ig már kettő cserét bonyolítottak méretprobléma miatt. Náluk a vásárlástól számított 30 napon belül cserélnek. Ha nincs készleten az adott termékből, vagy nem tud választani a vásárló, akkor utalványt kap, amelyet egy évig levásárolhat a márkaboltokban. A karácsony előtti napokat idézte a városszéli bevásárlóközpont parkolója: nyitás után egy órával kevés szabad parkolóhelyet találtunk.

Porszívóval, turmixgéppel és hősugárzóval is érkeztek emberek az elektronikai áruházhoz. Beljebb a sport- és divatkereskedelmi áruházban találkoztunk korcsolyát kereső kisgyermekesekkel és a karácsonyra kapott pénzt elköltőkkel is. Németh Szilvia üzletvezető-helyettes elmondta: sok téli cikkre, kabátokra, sícipőkre, -sisakokra, -lécekre, korcsolyára már most is van kedvezményük. Január közepéig biztosan visszaveszik a termékeket. Aki cserélne, de nem tudja levásárolni a kifizetett vételárat, annak utalványra töltik az összeget, amit korlátlan ideig, akár online be tud váltani bármelyik üzletükben.

Ottjártunkkor hat „visszáruzáson” voltak túl. – Sokan érkeznek az ünnepek között azért is, mert az őszi-téli szezon bizonyos termékeire elkezdődtek a kiárusítások. Rendkívül jó áron lehet ilyenkor beváltani akár a karácsonyfa alá tett utalványokat – mondta el kérdésünkre a bevásárlóközpont menedzsere, Farkas Richárd. Hozzátette: a kereskedők ilyenkor még rugalmasabbak, engedékenyebbek, legyen szó cseréről, levásárlásról, informatikai eszközök beállításáról vagy éppen szervizről.