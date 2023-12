A Magyar Édességgyártók Szövetségének tájékoztatása szerint Magyarországon évente közel 3500 tonna szaloncukrot vásárolnak a fogyasztók. A szaloncukor-értékesítés – a koronavírussal erősen sújtott 2020-as év kivételével – évről évre növekszik, az egyik legnépszerűbb szezonális terméknek számít a karácsonyi időszakban.

Odavagyunk a zselésért

Egy-egy háztartás évente átlagosan 1 kilónyi szaloncukrot vásárol, és továbbra is a legkedveltebb íz a zselés, a marcipános, a kókuszos, a karamellás és a csokoládékrémes.

A prémium édességek az elmúlt tíz évben különösen kedveltekké váltak, ez a fajta édesség egyben ajándék is lehet. Ugyanakkor ezen drágább termékek iránt – az infláció miatt – most valamelyest csökkenni látszik a kereslet. Mindamellett továbbra is keresettek a cukormentes, vegán és egyéb alternatív édességek.

Szombathelyen is hasonlóak a tapasztalatok. Az adventi vásárban kérdeztük, Szájer Ákos kereskedőt, aki elmondta:

- A zselés és a gumicukros szaloncukor az még mindig a legnépszerűbb , De nagyon közkedvelt a különlegesebb ízvilágú édességek is. Pannacotta-málna, sajttorta-barack, a robbanócukros minden évben nagy sláger. Újdonság nálunk a bodzabogyó krémes, egy kicsit az édes keveredik a fanyarral, vagy például az otello szőlős. Nagyon sokan keresnek vegán szaloncukrot is. A cukormentesre is nagyon nagy az igény. Nálunk két fajta van, mert ezekhez komplett üzemet kellene fenntartani. A legtöbb szaloncukor Szombathelyen készül. Az alap 2800 forinttól indul, 9000 forint a legdrágább szaloncukor kilója.

Hogy is mondta Gombóc Artúr?: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a meztelen csokoládét, az egész csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, a keserű csokoládét, a csöves csokoládét,a mogyorós csokoládét, a tejcsokoládét,a likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, az idei csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.

A szombathelyi vásárcsarnokban is nagy fogalom volt a szaloncukrosnál.

Kummer Miklósné, kereskedő elmondta:

- Hiába drágább inkább a rendes csokoládéból készült szaloncukrokat keresik a vásárlók. A zselés az örök kedvenc, de a minőségre nagyon figyelnek a vásárlók. Inkább kevesebbet vesznek, de minőségit. Itt is hasonlóak az árak, 2500- 8000ft-ig lehet válogatni a szaloncukor kínálat közül.

Horváth Sándorné elárulta: – Minden évben veszünk, általában a zseléset és a karamell krémeset választjuk, de szeretjük a gyümölcsösök közül az epreset és a meggyeset is. Mivel gyerekkorunkban mindig volt a karácsonyfán szaloncukor, így a férjemmel tovább éltetjük ezt a hagyományt.