A múlt héten jött nagy hagy havazás és a fagyos időjárás átírta az eredeti terveket: a celldömölki gyermekeknek is várniuk kell tavaszig, hogy kipróbálhassák a közel 700 méter hosszú nyomvonalon kialakított kerti vasutat. A remizből azonban kihozták a járművet a sajtótájékoztató idejére, így, ha a pályát nem is járták be, de látványra kaphattak némi ízelítőt a jelenlévők.

Mint ismert, a “Vas-paripán a vulkánhoz" elnevezésű pályázat 2016-os benyújtásakor vasúti bemutatóhely kialakítása és fedett lovarda létesítése szerepelt a tervezetben. A támogatási szerződés aláírását követően kiderült, az erre a célra elnyert támogatási összeget a megvalósításhoz nem elegendő. Az önkormányzat ezután kezdeményezte a projekt műszaki tartalmának módosítását, miszerint a korhű homlokzattal ellátott vasútállomás épület megtartásával több játszóelemet tartalmazó tematikus játszópark és kerti kisvasút létesüljön. Az új engedélyes és kiviteli terveket elkészülte után pedig a kormányhoz fordult többlettámogatásért. - Ritka, hogy egy projekt értékét ilyen mértékben megemelik, köszönjük az országgyűlési képviselő és a vármegyei közgyűlés közbenjárását - fogalmazott lapunknak Fehér László polgármester a projektnyitón. Így összesen mintegy 536 millió forintból alakították ki a Vasparipa Játszóparkot a Vulkán Park szomszédságában elterülő hét hektároson területen. - A választókerület talán legrégebb óta húzódó projektje ez a celldömölki, amelynek megvalósítása érdekében 2016-ban 219 millió forintra pályáztak. Az elmúlt évek azonban újabb kihívásokat hoztak, így a fejlesztés megvalósításához újabb kormány döntésre volt szükség, amelyben újabb nettó 316 milliós forrás biztosításáról döntött az ország vezetése. Az ilyen mértékű kiegészítése a projekteknek nem magától értetődő, sok egyeztetés eredménye. Többször úgy tűnt a folyamat, hogy nem jár sikerrel, de a lobbimunka eredményre vezetett, amit többször kért tőlem a polgármester. Így tudta az önkormányzat a megvalósítani a régi célját, a város vasutas hagyományai előtt tisztelgő létesítményt - húzta alá Ágh Péter országgyűlési képviselő.

A kisvasút lehetőséget biztosít az egész család számára a kikapcsolódásra, emblematikus mozdonyai mérethű kicsinyítéssel készültek el. Az állomásépületen belül pedig kisebb időutazást tehetnek a látogatók, interaktív keretek között. Az épület, amely külső megjelenésében egy régi vasútállomás arculatát idézi meg, funkciójában ennél sokkal többet hordoz: a belső része alkalmas lesz kiállítások, valamint előadások szervezésére is, a Vasúttörténeti Park összképébe tökéletesen illeszkedve.

– Egyeztetéseket folytatunk annak érdekében, hogy a vasútállomás területén lévő mozdonyok és vasúti járművek közül néhányat kihozhassunk a Vasparipa Játszóparkba. Bízom benne, hogy a szervezés sikeres lesz, és ezzel is gazdagodhat a park – mondta a projektzárón Celldömölk polgármestere, majd hozzátette: ha lesz rá pályázati lehetőség, önkormányzati forrás, akkor egy négy évszakos korcsolyapályát is kialakítanak, amellyel tovább bővül a település szabadidős lehetőségeinek sora.

A létesítményt a Kemenes Vulkán Park működteti tavasztól. Tulok Gabriella igazgató elmondta: várhatóan húsvétkor már fogadhatják az első látogatókat.