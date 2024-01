Kilencedik alkalommal rendezte meg immáron hagyományosan, a tél derekán a disznótoros mulatságot a Rábapatyért közhasznú egyesület. Az egész napos mulatság során disznótoros ételeket kóstolhattak a kilátogatók, a rábapatyiak böllérmájjal, sült kolbásszal, sült hússal és toros káposztával kínálták őket.

A kolbásztöltő versenyen ezúttal 27 csapat mérettette meg finomságait, Rábapatyról összesen tíz és a megyéből is számos csapat nevezett, sőt, még Tatáról is érkeztek versenyzők, akik idén hagyományos ízekkel szálltak leginkább versenybe. Két különdíjast avatott a zsűri: a rábapatyi tizenévesekből álló Kolb-Ászok csapatát, illetve egy másik helyi brigádot, a Bogyoszlói utca II. csapatát, az ő esetükben a kreatív tálalást díjaztak. A bogyoszlóiak az ízek terén is diadalmaskodtak, a verseny második helyezését is ők zsebelték be. A tatai Retro Csapat lett a bronzérmes, első helyen pedig – a zsűri „vak” kóstolása során” a Katona Olivér családja és barátaik alkotta Együtt Olivérért! csapat lett.

A versenyre való nevezésekből, a kihelyezett adománygyűjtő bedobott pénzt és a tombolából befolyt összeget, közel egymillió forintot az Együtt Olivérért alapítvány javára, Katona Olivér gyógykezelésére ajánlották fel.

- Délután bepillanthattam én is a rendezvényre. Idén is nagyon sokan voltak kíváncsiak a IX. Rábapatyi Röfinap és Kolbásztöltő versenyre. Gratulálok a Rábapatyért Közhasznú Egyesületnek, Dugovics Balázs polgármesternek és az önkormányzatnak. Most már vármegyénk egyik hagyományos, sokak által várt és szeretett programja a rábapatyi gasztronómiai esemény - tudtatta Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.