A lista élén természetesen továbbra is a kutyusok és a házi macskák állnak. Ám vannak olyan állattartók, akik különlegességre vágynak. S most nem az egyre népszerűbb vadászgörényre, avagy a klasszikusnak tekinthető hörcsögre, tengerimalacra, papagájra gondolunk, hanem igazi egzotikumokra. A témával kapcsolatban Krémin Adriennt, az egyik szombathelyi kisállat-kereskedés üzletvezetőjét kérdeztük.



Az afrikai fehérhasú sün bárki szívét rabul ejtheti, ezért választják

Fotó: © Cseh Gábor

Nézzünk utána a jogszabályi előírásoknak!

– Magyarországon állatvédelmi törvény szabályozza, hogy milyen állatokat is tarthatunk otthonunkban. Nem akarok senkit sem elkeseríteni, de mondjuk a tigris, az oroszlán és a krokodil nem tartozik közéjük. Ezeket állatkertek, cirkuszok tarthatják. Emellett pedig nem árt tisztában lenni a CITES (washingtoni egyezmény) és az EU szabályaival sem, mert azok is befolyásolják a kereskedelmet. Ez például fontos tényező a görög teknősöknél is. Nekik külön nyilvántartásuk van, amely tartalmazza a születésük időpontját, a „sorszámukat”, valamint a tenyésztő nevét. Aztán amikor eléri az állat páncélja a tíz centimétert, beültetnek neki egy mikrocsipet, amely valamennyi adatát tartalmazza – fogalmazott Krémin Adrienn, aki hozzátette: védett állatokat egyébként eleve nem lehet árusítani, így házi kedvencek sem lehetnek.

– Nálunk leginkább olyan egzotikus hüllőket keresnek, melyeket engedély nélkül is lehet tartani. Ilyen például a párduckaméleon, a sisakos kaméleon vagy a leopárdgekkó. De nagyon sokan kedvelik a különböző kígyókat. Ezek közül a különösen veszélyes fajokat, mondjuk a viperákat tilos tartani. Vannak olyan kígyók, amelyek bejelentéskötelesek, úgy tudom, például a kubai karcsú boa is ilyen. De a gabonasikló minden engedély nélkül tartható otthon. Érdekesség, hogy az európai sün a védett fajok közé tartozik, míg az afrikai fehérhasú „rokona” tenyésztett állat, így utóbbi lehet házi kedvenc – adott tájékoztatást az üzletvezető. Megtudtuk azt is: az Amerikai Egyesült Államokban teljesen más a szabályozás, így ott nem egy hírességet lehet látni az utcán, amint éppen a tigrisét, oroszlánját sétáltatja. Magyarországon viszont jóval szigorúbb a hatóság. Itt érdemes előbb az Országos Természetvédelmi Hivatalnál érdeklődni, hogy mi tartható, mi nem.

A házi kedvencekkel is foglalkozni kell

– Fontos, hogy minden állat számára megfelelő tartási feltételeket kell biztosítani. Teljesen mindegy, hogy az egzotikus vagy sem. Oda kell figyelni a biztonságra is: például nagy népszerűségnek örvendenek Magyarországon a különböző mérges pókok is. Tudomásom szerint ezeknél az ellenszérumnak otthon kell lennie – mondta el Krémin Adrienn, aki szerint jó lenne, ha az új házi kedvenc megvásárlása előtt mindenki tájékozódna a választott fajjal kapcsolatban. Célszerű az állatról minél többet tudni.

– Lényeges például a táplálék és az élettartam kérdése is. Végül pedig ne felejtsük el: a házi kedvencekkel is foglalkozni kell! Éppen ezért, ha gyermekeknek vásárolunk kisállatot, akkor olyat válas - szunk, amelyik hozzánk is közel áll, mert bizony nagyon gyakran a szülőkre, a felnőttekre marad a gondozásuk, takarításuk – zárta szavait Krémin Adrienn.