Eddig egyoldalúan alakult az egyik fél harmadik győzelméig tartó elődöntős párharc. Szombathelyen 38 (101-63), Zalaegerszegen 25 (71-96) ponttal győzött a Falco – így a harmadik összecsapásnak azzal a tudattal futott neki, hogy ha ismét nyer, akkor lezárja a párharcot, bejutott a döntőbe.

A Falco lendületesen, 8-0-val nyitott – közte két triplával. A ZTE a 3. percben talált először gyűrűbe, büntetőből. Erős tempót diktált, jól védekezett a Falco, és remekül dobott. Közelített a 10 ponthoz a különbség, sőt, át is lépte (6. perc: 16-5). Az etap hajrájában – néhány elkapkodott hazai támadásnak is köszönhetően – megérkezett a meccsbe a ZTE is, de a 10 pont körüli, fölötti különbség nem változott. A kisszünet nem törte meg a házigazda lendületét. A hatodik hazai hármas után, közel 20 pontos különbségnél kénytelen volt időt kérni a ZTE szakmai stábja (14. perc: 36-18). Egyszerűn nem tudott mit kezdeni a zalai gárda a Falco szervezett, fizikális játékával, agresszív védekezésével, a támadásban bemutatott tempójával. Át is lépte a 20 pontot a különbség (17. perc: 45-23). Az újabb zalai időkérés sem tűt hatásosnak – nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A nagyszünetben 26 pontos Falco-vezetést mutatott az eredményjelző – eldőlt az összecsapás sorsa (20. perc: 51-25).