A tavasz beköszöntével nemcsak a természet, hanem a bőrünk is sokat változik. A bőrünk több UVA- és UVB-sugárzásnak lesz kitéve, ezért sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a fényvédelemre. Dudok Anett azt mondja: bár a hidratálás minden évszakban fontos, most jöhetnek a könnyedebb termékek. A hidratáló tonerek, arcvizek és esszenciák a tavaszi bőrápolásban is kaphatnak helyet, hiszen gyorsan beszívódnak a bőrbe és azonnal nedvességgel, tápanyaggal látják el. A hidegben bőrünk hajlamos fokozott elhalt hámréteget felhalmozni. Tavasszal mindenképpen ajánlatos eltávolítani az elhalt hámsejteket. A tavaszi bőrápolásból nem érdemes kihagyni a szérumlépést. Ezekkel a koncentrált hatóanyagú termékekkel célzottan lehet kezelni a bőrproblémákat, mint például a vízhiány, a pigmentfoltok, a ráncok, a mitesszerek és az aknék. Nem szabad megfeledkezni a napfény káros hatásairól sem, melyek az év minden napján érik a bőrt, azonban tavasszal elkezdenek fokozódni, ahogy egyre hosszabbak a nappalok és egyre erőteljesebb a napsugárzás A bőrünk öregedéséért, pigmentfoltok kialakulásáért nagy százalékban a napfény felelős. A fényvédelemmel ezt a káros hatást csökkenteni tudjuk. Használjunk fizikai fényvédőket, kerüljük a mesterséges, kémiai kozmetikumokat. A reggeli arcápolási rutin során a fényvédő felvitele legyen az utolsó lépés, a smink csak ezután jöjjön.