Mit jelent nőnek lenni? Folyamatos egyensúlykeresést. Miután kipattanunk az ágyból, fél kézzel már a kávéfőzőt indítjuk, másikkal kenjük is a reggeli szendvicset a gyereknek, majd nagyjából tíz perc alatt sebtében összekapjuk magunkat, és rohanunk az óvodába, iskolába, végül pedig természetesen a munkahelyünkre. Egy 21. századi nőnek az élet minden területén helyt kell állnia – fontos, hogy a tengernyi feladatunk között jusson időnk magunkra is. De azért, valljuk be, nőnek lenni boldogság. Nőként kibontakozni annyit jelent, hogy megéljük a nőiségünket, annak minden örömével és bánatával. Tudunk engedni az érzelmek áradásának, legyen szó lelkesedésről vagy csalódottságról, szomorúságról. Hát akkor boldog nőnapot!