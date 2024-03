Bálint Éva, a WSSZ színésznője – Szerintem egy nő legyen ápolt, nőies, bájos. Természetesen ez nem mindig könnyű, de ha kirángatjuk magunkat néha a szürke hétköznapokból és csinos ruhát öltünk magunkra, máris feltöltődünk, így nemcsak magunknak, hanem a környezetünknek is jót teszünk. A nő/anya egy család szíve-lelke, mindenkire hatással van a családban. Ez nagy felelősség is, de boldog vagyok, hogy nő/anya lehetek. Életet adhatunk gyerekeinknek, amit óriási csodának élek meg, ami a férjem nélkül nem sikerülhetne.

Markó Éva sminkmester – Számomra a nőiesség a család összefogását, a gondoskodást, a harmónia megteremtését jelenti. A mindennapi jókedvet, a szépséget és azt az életérzést élem meg, és egy olyan flow-ban létezem, amelyben a körülöttem lévő emberek is jól érzik magukat. Számomra nőként kiemelten fontos a mindennapi megjelenés, az illat és a szép arc.

Esztergályos-Stankovics Beáta szépségkirálynő – Nőnek lenni nem könnyű, de kiváltság is. Hiszen a nő maga az élet. A nő teszi a házat otthonná, egyben tartja a családot, melegséget és boldogságot hoz a mindennapokba. Ez nem könnyű. Egy nő legyen mindig ápolt, csinos és kedves, mindig mosolyogjon. Legyen célja, karrierje, és jól fizető munkája. Alapítson családot és legyen anya. Legyen barát, tanár, pénzügyi menedzser, rendezvényszervező, szépségkirálynő, takarítónő, séf és cukrász. Mindezt napi huszonnégy órában. Nagyon soknak tűnik, igaz? De így lettünk mi nők összerakva.

Molnár Csilla építészmérnök - Az igazi nőiesség szerintem mélységekben rejlik – önelfogadás és önbizalom is kell hozzá. Számomra a nőiesség az érzés, amikor elégedett vagyok saját magammal, és örömmel tölt el, hogy az lehetek, aki. Kétgyerekes anyaként különösen fontosnak tartom, hogy támaszt nyújtsak a gyermekeimnek. Elfogadom, hogy nőként is hibázhatok, és nem félek megmutatni gyengeségemet. Az igazi nőiesség sokrétű, nem korlátozódik csupán külsőségekre. Az önelfogadás, az empátia és a szeretet mind olyan értékek, amiket megtestesítve valódi nőként élhetünk teljesebb életet.