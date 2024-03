A legtöbb gazdi leginkább a szokásosnak mondható kedvenceivel jelenik meg a Szombathelyi Állatkórház rendelésén, azaz többnyire beteg kutyákat, macskákat hoznak vizsgálatra. Hetente azonban egy-két egzotikusnak mondható állat is megfordul a rendelőben. Ezekről az esetekről egy vasi állatorvost, dr. Bencze Dávidot kérdeztük.

Röntgenfelvételen a leopárdgekkó. Vasi állatorvos mesélt a különleges házikedvencek gyógyításáról.

Forrás: VN

– A lista elején az ékszerteknősök állnak, de szakállas agámákat, leopárd és vitorlás gekkókat, valamint kaméleonokat is hoztak már hozzánk. Elvétve akadt már görög teknős páciensünk is, de az tényleg nagyon ritka. Fordult már elő gabonasikló is, ám a nagyobb kígyókat inkább Budapestre, Pécsre viszik az állattartók, ahogyan például az egzotikus pókokat is. Nálunk az eléggé nagy népszerűségnek örvendő tartantula még nem volt vizsgálaton, bár ezek a különleges fajok is megbetegedhetnek, ami legtöbb eseten tartástechnológiai hibára vezethető vissza – fogalmazott a Szombathelyi Állatkórház orvosa, aki természetesen a részletekbe is belement egy kicsit.

– Az ékszerteknősöknél a legtöbb gond a tápanyag nem megfelelő összeállítása miatt adódik. Tévhit, hogy ezek az állatok csak szárított eledelekből álló étrenden is jól elvannak. Tanácsos, hogy fagyasztott, avagy élő édesvízi halat is kapjanak. Lényeges, hogy a tengeri halak nem megfelelőek nekik. Apróbb csigákkal, rákokkal, zöldségekkel is érdemes variálni a táplálásukat. A görög tekik viszont nemigen betegeskednek. Sokan a szabadban tartják őket, ahol lényegében mindent megkapnak, például a számukra ehető növényeket, de még a napfényt is. Az ékszerteknősök viszont leginkább akváriumban vannak – mondta dr. Bencze Dávid. Hozzátette: náluk a második leggyakrabban előforduló hüllő, a szakállas agáma.

Forrás: VN

Vasi állatorvos: a tartási körülményeken múlik szinte minden

Az ő esetükben pedig a bélsárpangás okozza a legtöbb problémát. Ennek oka az a kálciumos homok, ami a terráriumban alattuk szokott lenni és főként a fiatalabb egyedek ezt megeszik és elakad a bélrendszerükben. Ilyenkor a beöntés, avagy a bélsárlazító gyógyszer lehet a megoldás. Nem rossz ötlet hüllőtartó szőnyeget alkalmazni a baj megelőzése érdekében.

– A sisakos és a párduckaméleonoknál legsűrűbben a páratartalom és a hőmérséklet rossz beállítása lehet problémaforrás. Ilyenkor akár tüdőgyulladás is felléphet. Nem győzöm hangsúlyozni: a tartási körülményeken múlik szinte minden. A hüllők például UV-B fényt igényelnek, amit lámpákkal biztosíthatunk. Fontos, hogy ezekben megfelelő időközönként cserélni kell az égőket – adott tanácsot az állatorvos, aki búcsúzóul még megjegyezte: a hüllőket ne kézben vigyék a gazdik a rendelőbe, mert hidegvérű állatokról van szó, melyek szállítás közben is meleget igényelnek.