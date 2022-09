Dorogi Árpád, a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnöke szerint a boltokban azért hiánycikk hetek óta a hazai kristálycukor, mert az árstop miatt az emberek felvásárolták a készleteket. A vevők tartottak attól, hogy vége lesz a hatósági áras időszaknak. A cukor korlátlan ideig megőrzi a minőségét, így bátrabban is vásároltak belőle, mint például a lisztből. Cukor tehát van, csak nem a boltokban, hanem a kamrákban, spájzokban.

Megtudtuk, a hazai éves fogyasztás a kristálycukor esetében háromszászezer tonna. A kaposvári cukorgyár tavaly 80 ezer tonnát állított elő, amely ebben az évben 65 ezer tonnára is csökkenhet. A feldolgozási kampány a közeljövőben kezdődik. Az ősszel kiszedett répából készült cukor legjobb esetben is az év végén kerülhet a boltokba. A mennyiség több mint kétharmadát tehát importálni kell. A brazil behozatal – a nádcukor - a magas szállítási költségek miatt nem nagyon jöhet szóba. A hiány tehát jövőre is velünk marad, még úgy is, hogy a szükséges mennyiség jelentős részét a környező országokból pótoljuk majd.

Forrás: Unger Tamás

- Az elmúlt években nemcsak Magyarországon, hanem Európában is csökkent a cukorrépa vetésterülete – tette hozzá Dorogi Árpád. – A költségek növekedtek, a felvásárlási ár viszont alacsony maradt. A termelők egy része pedig úgy döntött, hogy a kiszámíthatóbb, kevesebb, de biztos nyereséget adó gabonát vet a földjeibe. A mostani év kifejezetten sújtotta a gazdákat. Az aszály miatt az országos hektáronkénti termésátlag öt tonna alatt lesz.

Galamb Csaba azon gazdák közé tartozik, aki kitart a cukorrépa mellett.

- A családi gazdaságuknak immár egy évtizede foglalkozunk a répával – mondta a Körmend térségében földet művelő gazda. – A térségünket viszonylag elkerülte az aszály, így is közepes termésre számíthatunk, szép tiszta az állomány. A mostani ilyen év lesz, de hosszú távon kiszámítható hasznot hoz a növény.