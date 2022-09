Sem az önkormányzat, sem pedig a polgármesteri hivatal tulajdonában nincsen olyan gépkocsi, amit kizárólag a polgármester, illetve az alpolgármesterek használnának – ez is kiderült a szombathelyi jegyző szerkesztőségünknek küldött válaszából, mint ahogy az is: ezeket a gépkocsikat más hivatali munkatársak is használhatják. Mindenesetre az ismét egyértelművé vált: a városháza udvarán látható, több mint 5000 köbcentiméteres, 2019-es évjáratú Ford Mustang nem tartozik az önkormányzati gépkocsiparkhoz.

Három Skoda SuperB személygépkocsi és egy Volkswagen kisbusz viszont igen, azokkal közlekedhetnek az önkormányzat tisztségviselői is. 2020-ban csaknem 2,6 millió forintot, 2021-ben majdnem 3,8 millió forintot fordított az önkormányzat a négy gépkocsi tankolására. 2017-ben ugyanez 4,3 millió forintra, míg 2018- ban 3,4 millió forintra rúgott. 2022-ben szeptember 12-éig 3 millió 692 ezer 255 forint közpénzt fordítottak üzemanyagra – derült ki a jegyzői tájékoztatóból.

A városházi összesítésből az is látszik, hogy idén júniusban 684 244 forintért, júliusban 433 887 forintért, augusztusban 621 604 forintért, míg szeptember 12- éig 222 885 forintért tankoltak a négy gépjárműbe; összesen ez 3 hónap alatt meghaladta az 1,7 millió forintot. A városházi kisbuszt idén többet használják: míg 2018-ban 10 513 kilométert futott, 2019-ben 5243-at, 2020-ban 3277-et, 2021-ben 6453-at, addig 2022. szeptember 12-éig már 11 512 kilométert tettek meg ezzel a gépjárművel.

A kisbusz idei évre eső üzemanyagköltsége így már meghaladta a 900 ezer forintot (917 122). Dr. Károlyi Ákos válaszában természetesen az üzemanyagár-változásokra is felhívta figyelmünket: 2017-ben a benzin literenkénti ára 355 forint volt, míg a gázolajé 359 forint. Ehhez képest 2021-ben azok literéért 444, illetve 447 forintot, 2022 júliusában pedig – a NAV nyilvántartása szerint – piaci áron 733 és 725 forintot kellett már fizetni.