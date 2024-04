Kondora István, Sárvár jelenlegi polgármestere és a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje nemrégiben a közösségi oldalán számolt be arról, miként alakul számukra a kampány. Megírta: mind ő, mind a nyolc körzet képviselőjelöltje leadták ajánlóíveiket.

Kondora István polgármester már leadta az ajánlóívét

Ennek ellenére folytatják a kampányt: Kondora István legutóbb a sárvári piacon gyűjtött aláírásokat képviselő társaival. Megkeresésünkre azt is elmondta, szeretnének kapcsolatban maradni a sárváriakkal, ezért otthonaikban is felkeresik lehetséges támogatóikat, aki nyitott a beszélgetésre, attól pedig szívesen fogadnak észrevételeket, javaslatokat is. A polgármester úgy tapasztalja, a lakosság részéről állandó és jogos igényként merül fel a város útjainak, járdáinak és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása (ahol ez még nem történt meg) és az új kerékpárutak, zebrák és parkolók létesítése. - Egyre gyakrabban kerül elő a város zöldítésének kérdése is, a lakosság arra biztat minket, hogy haladjunk ezzel kapcsolatban is a megkezdett úton – tudtuk meg Kondora Istvánról, aki arról is beszélt, egyesek konkrét ötletekkel és javaslatokkal is készülnek a számukra. Hozzáteszi, a javaslatokat mindenhol feljegyzik és egy táblázatba foglalják, majd aszerint rangsorolják, mi az amit rövid-, közép- és hosszútávon lehet megoldani. Ezeket igyekeznek lehetőségeikhez mérten orvosolni.