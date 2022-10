Az ebből az összegből megvalósuló projekt fő célja, hogy egy aktív Rába-part jöjjön létre- számolt be pénteki sajtótájékoztatóján Bebes István, Körmend polgármestere, aki a beruházás részleteibe is beavatott: megújul a kikötő, fejlesztjük a strand területét és a partszakasz teljes rehabilitációja is megvalósul - mondta, hozzátéve, hogy a munkaterületet a napokban adják át a kivitelezőnek és jövő nyár közepére készülhet el minden.

A projektnek van folytatása, hiszen a korábban számos közösségi esemény színtereként szolgáló Rába-Szabadidőcentrum területe is megújul. Ökocentrum épül a helyére kiállító- és rendezvényteremmel, amihez megfelelő infrastruktúrát is terveztek büfével, öltözőkkel, mellékhelyiségekkel. Mindez mintegy négyszáz millió forintból.

A területet aktív szabadidős tevékenységgel szeretnék megtölteni, ezért korszerűbb és jobb körülményeket alakítanak ki a kajak-kenu, a strandfoci, a strandkosárlabda és a strandröplabda kedvelőinek.

- Nagy lehetőség ez a beruházás, ami várhatóan a gyalogos, a kerékpáros és a vízi turizmust fogja fellendíteni és a Rába-parti életet színesíti majd - tette hozzá Tóth Gábor önkormányzati képviselő.