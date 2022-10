ítovábbra sem csökken az érdeklődés a tűzifa iránt – számoltak be tapasztalataikról a megkérdezett Vas megye magánkereskedők. Az előírások szerint az erdőgazdaságoknál hatósági áron tíz köbméternyi rönk vásárolható meg. Igaz, a szállítás, illetve a feldolgozás ez esetben a vevő költsége és feladata. Sokan osztanak-szoroznak és úgy ítélik meg, hogy jobban járnak, ha magánkereskedőhöz fordulnak. A kiszállítás itt többnyire ingyenes, és a fát is feldolgozva kapják. Vannak olyanok is, akik egyszerre kisebb mennyiséget, jellemzően 2-4 köbméternyi konyhakész fát szeretnének megvásárolni. Ők nem tudnak hasogatni, fűrészelni.

- Az érdeklődőknek azt tudom mondani, hogy rögzítjük az igényt és egy-másfél hónap múlva tudom vállalni a kiszállítást – mondta Hauer Róbert, a Bükön működő, hat embert foglalkoztató kereskedés vezetője. – Az áraink folyamatosan nőnek, így biztosat mindig a szállítás napján tudunk mondani. Az erdészetek – érthetően - minden erejükkel a magánemberek kiszolgálására koncentrálnak. Így a kereskedők felé nehézkesebb részükről az eladás, pedig a leszerződött kvótából még van fennmaradó mennyiség. Emiatt a „nyersanyagpiacon” hiány alakult ki. A magánerdészetek ebben a helyzetben árat emeltek. Ezt pedig már nehéz lesz kigazdálkodnunk. További megoldásokat keresünk, felmerült, hogy mi magunk végezzük el az erdőn a fa kitermelését. Ezzel talán költséghatékonyak lehetünk.

Hauer Róbert új jelenségként említette meg, hogy egyre több olyan megkeresést kap, amikor azt kérik tőlük, hogy az erdészettől megvásárolt és házhoz kiszállított fát dolgozzák fel. A gépek, eszközök telephelyez kötöttek, így arra nem nagyon van lehetőség, hogy magánházakhoz kimenjenek. Erre egyénként kapacitásuk sem lenne, arról nem is szólva, hogy az elektromos berendezések többsége ipari árammal működik, így azokat az otthoni – 230 voltos – hálózatra nem is lehet rákötni.

Egy másik megkérdezett szombathelyi kereskedő szomorúan számolt be arról, hogy a telephelyen két hónapja áll a munka. Az ok egyszerű: nem jutottak fához. A kiszállítást is leállították, miközben naponta többen is jelentkeznek, hogy fát vennének.