A projekteket ezután dr. Kondora Bálint mutatta be pár szóval. Így az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde korszerűsítéséhez, Csepreg Város Területi Gondozási Központja, a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár és a Jánosházi Gondozási és Családsegítő Központ energetikai korszerűsítéséhez is rendelkezésre áll a szükséges tervdokumentáció, azokat most átvették a városok polgármesterei. Sárváron a kertváros nyugati részén a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztéséhez kiviteli terv, a Sársziget utcától és Ikervári utcától északra eső területek csapadékvíz-elvezető rendszer bővítéséhez pedig tanulmányterv született. A projekt eredményeként ugyancsak rendelkezésre áll Vépen a belterületi csapadékvíz-elvezetésre, Bük-Sajtoskál vonatkozásában kerékpárút fejlesztésére a kiviteli terv. Utóbbi kivitelezésére már forrást is nyert az önkormányzat. Elkészülhet – hiszen a pénz rendelkezésre áll – Vasváron az iparterületen egy ipari csarnok és feltáró út megépítéséhez a kiviteli terv, a celldömölki Vulkán-fürdő energetikai fejlesztéséhez a tanulmányterv, Körmend közlekedési és zöldfelületi felújításához, Kőszegen a Hegyláb csapadékvíz-elvezetésének megoldásához a kiviteli terv, továbbá Szentgotthárd-Rábatótfalu városrészen a 7454-es jelű, Vasszentmihályt Felsőszölnökkel összekötő út egy szakaszán a kerékpárút fejlesztéséhez az engedélyes terv.

- Jelentős részben a fejlesztési tervek már támogatásban részesültek a kivitelezés tekintetében is - mondta zárszavában dr. Balázsy Péter megyei jegyző, hozzátéve: azon dolgoznak, hogy a projektek megvalósításához is legyen forrás. TÁ