– Nagy népszerűségnek örvendett a cseresznye, hiszen az idén a házi kertekben alig termett. A közhiedelemmel ellentétben nemcsak a fagy vitte el, hanem a monília is – kivédhetetlen volt a kár. Szállított fagyok érkeztek – a széllel jöttek az északi sark felől –, nem kisugárzási fagy, ami a talajból jön a hűvös reggeleken. Ezért volt kérdéses a mi védekezésünk is: a kifújt meleg levegő bárhová elvándorolhat, nem a kívánt helyen fejti ki a hatását. Ugyanez érintette a meggyet: a monília ott is nagy ellenség volt. Nagyon korán, március végén kezdett virágozni, és az ideális tíz naphoz képest egy teljes hónapon át virágzott a gyümölcs – négyszer kellett a fertőző gomba ellen védekezni – magyarázza Gyarmati Bálint. Fűtöttek nagycsütörtökön és nagypéntek éjjelén is, így menekült meg a gyümölcs, és lehetett közepes termésük. Mint mondja, a hosszú virágzás következménye az úgynevezett szétérés. A fa tetején, ahol nagyobb a besugárzás, már bordó minden gyümölcs, alul, az árnyékosabb részeken rózsaszínűbbek a szemek. A nyár eleje számukra eddig jól alakult, behozta a lemaradását a gyümölcs. A szokásosnál jóval csapadékosabb időjárás eredménye a fákon látszik: a hajtáshossz-növekedés már nagyobb, mint tavaly. A virágzástól májusig leesett csapadék kielégítő mennyiségű volt, de nagy szórást mutat a megyén belül is: náluk 2,5 köbméter víz hiányzik egy-egy fánál. A meggyszemek 22-24 milliméter átmérőjűek – jöhetne még eső, hogy nőjenek – mondja.

A szedd magad földre a vármegye minden részéből érkeznek vásárlók, Észak-Zalából is átjárnak meggyért az emberek. Van visszatérő osztrák és svájci vevő is, akik összekötik a sárvári fürdőzéssel a szedést. Sőt, lengyel rendszámú autó is kanyarodott le a meggyesbe. A meggyszedés kikapcsolódás, átlagosan 7-10 kilóért mennek az emberek. Sokan családostul érkeznek, miután befejeződött az iskola. Reggel 8-kor még hűvösben tudják megszedni a megcélzott mennyiséget kilónként 600 forintért.

Böndicz György és a felesége az egyik fánál nyújtóznak, amikor megszólítjuk őket. A Sárvár-Hegyközségből érkezett házaspár friss fogyasztásra és fagyasztani való meggyet is szed – utóbbit azért, hogy télen legyen rétesbe tölteléknek. Vépről Némethné Viola Rita, Rumból a testvére, Molnárné Viola Krisztina autózott Sótonyba a gyerekeivel – a vödröket, ládákat maguk hozták, a kiskocsit, a praktikus létrát az ültetvényen vették magukhoz. Az öt gyerek unokatestvér-találkozójának is szánták a keddi meggyszedést a vakáció elején. Délután meggymagozás lesz a programjuk, estére meggyes rétest rendeltek.