Hideg nyári gyümölcslevesekés illatos szörp alapanyaga. Készülhet belőle dzsem, smoothie, szósz és kevert tésztába szórva mennyei sütemény. A legfinomabb mégis frissen fogyasztva. Ásványi anyagokat, vitaminokat, antioxidánsokat tartalmaz. Vértisztító, bőrfiatalító és vérnyomáscsökkentő hatású is a málna, ami jó terméssel kényezteti idén a kedvelőit.

Csizmazia Dorina gyümölcsösében nyolc hosszú soron összefüggő sövényfalat alkotnak a növények. A bőven termő bokrok – a Fertődi zamatos és a tüskementes kétszer termő –, amerre nézünk, szinte kínálják az érett, húsos szemeket. Gazdájukat munka közben találjuk. – Kis területen gazdálkodom, a málnatermesztés a hobbim. A kétszer termőt először június közepétől bő egy hónapig szüretelem, majd a másodtermés szeptember, októberben várható, de már kisebb mennyiségben. Vannak olyan fajták is, amelyek egész nyáron ontják a gyümölcsöt – tudjuk meg.

A szezon három hete kezdődött. Ezekben a napokban a reggel már a bokrok között találja Dorinát, és szedi a gyümölcsöt egészen estig. A málna kimondottan sérülékeny – oda kell figyelni a szedésére és a tárolására is – a kínálópultjáról mindig frissen viszik.

Fotó: Unger Tamás

A termés most bőséges, de ahogy a gazdálkodó megerősíti: folyamatosan figyelni kell a növény igényire. A feladatok pedig sosem fogynak el az általa öt éve gondozott ültetvényen. – Miután most leterem a gyümölcs, a termővesszőket tőből ki kell vágni. Utána kiválogatom a jövő évi hajtásokat: hármasával, négyesével a támrendszerhez rögzítem kötözőanyaggal végig a sorokon. A termővesszők nyári ritkító metszése után ősszel a termővesszőket vissza kell metszeni, amikor már nem hajt a málna. Tavasszal gyomlálok, eddig még nem permeteztem a bokrokat, igaz, egyre több a kártevő. Azültetvény folyamatos fiatalítása és a tápanyagpótlás még őszi vagy tavaszi munka. A kötözés is nagyon időigényes. Foglalkozni kell a málnával, de meghálálja a gondoskodást.

A termés heteiben jól kiválasztott időpontban kell a szedést elkezdeni, mind a korai, mind a késői begyűjtés az élvezeti érték rovására megy. A csapadékot szereti a málna, igaz, a túl sok eső sem tesz jót az érő gyümölcsnek. A tűző napot és a túl magas hőmérsékletet viszont egyáltalán nem – olyankor a bogyók rásülnek a vesszőkre. Nagy szélben pedig megkarcolódhatnak.

Dorina jó emlékeket őriz gyermekkorából a málnaszüretekről, a szükséges zöldmunkát is akkoriban tanulta. Felnőttként a hivatása lehetővé teszi, hogy nyaranta a hobbijával is foglalkozzon. Végh Zsolt tanár úrtól tanulta a málnaművelés minden csínját-bínját. A málna – mi más – a kedvenc gyümölcse.