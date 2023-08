Mintegy 201 preferált, 5000 fő alatti kistelepülés található Vas vármegyében. Aki ezeken a helyeken vásárlással egybekötött korszerűsítésben vagy bővítésben gondolkodik, az 2024 január 1-jétől is megteheti, ráadásul magasabb támogatási összegre számíthat: 1 gyermek esetén 1 millió forint (a jelenlegi 600 ezer forint helyett); 2 gyermek esetén 4 millió forint (a jelenlegi 2,6 millió forint helyett); 3, vagy több gyermek esetén 15 millió forint (a jelenlegi 10 millió forint helyett). A már meglévő lakóingatlanok korszerűsítésére az új összegek fele lesz igényelhető.

Az utolsó lehetőség gondolata pörgeti a piacot

A „sima” CSOK jövőre megszűnik, a hír hallatára pedig sokan úgy döntöttek, kihasználják az utolsó pillanatokat a jelentős kedvezményekért. Horváthné Kocsis Henrietta arról számolt be: bár az év elején erősen csökkent a hitelfelvételi kedv, most megszaporodott azon ügyfelek száma, akik a nem preferált településen vennének Családi Otthonteremtési Támogatással ingatlant - elsősorban Szombathelyen, Körmenden, Sárváron, Vasváron, illetve az ezekhez közel fekvő, de nem preferált kistelepüléseken. Beszédes példát is említ a szakember: egy szombathelyi, 50 millió forintos vételárú ingatlan, 15 milliós önerő esetén, két gyermek figyelembevételével, a hitel kamatát is beszámítva idén kijön 63 millió forintból, ugyanez jövőre 88 millió forint lesz.

Elég az új, sok a felújítandó

A kedvezményrendszer átalakítása mögött az is állhat, hogy sok más országhoz hasonlóan, Magyarországnak is csökkentenie kell ökológiai lábnyomát, energiatakarékosabb életmódra kell(ene) berendezkedni.

A társadalmi véleményezése már lezárult és a tervezete elérhető annak a pályázatnak, amely az épületek energiatakarékosabbá tételét irányozza elő. Várhatóan az utolsó negyedévben már lehet rá pályázni, aki korszerűsítésben gondolkodik, érdemes utána nézni. - Nem az a nagy baj, hogy nincs elég ingatlan, hanem hogy a meglévők felújításra szorulnak. Energiaválság van inkább, nem pénzügyi válság. Muszáj támogatni a lakosságot az energetikai korszerűsítésben - húzta alá Horváthné Kocsis Henrietta, aki az ingatlanos szakemberektől úgy értesült: befektetés céljára ma már szinte csak új, vagy minimális ráfordítást igénylő ingatlanokat vásárolnak Vasban. A régi lakásokat, házakat épp azért nehezebb eladni, mert energiapazarlóak, télen kiszökik belőlük, nyáron meg beengedik a meleget.

Alacsonyabb infláció, kisebb hozam

Az idei év tapasztalata: a befektetés céljára vásárolt ingatlanokat általában készpénzzel kifizetik, ezért is csökkent a hitelkérelmek száma. Népszerűek az állampapírok is, de a szakember arra figyelmeztet: ahogy csökken az infláció, az inflációkövető állampapírok hozama is csökken. Azoknak, akik hosszabb távon, minimum öt évig szeretnék biztonságban tudni a pénzüket, azoknak a nemesfémeket ajánlja. Magyarországon még kevésbé elterjedt, de Európában már hódit a technikai fémek piaca. Ezeket az alapanyagokat többek között híradástechnikai eszközökbe, okostelefonokhoz, nukleáris iparba, lézertechnológiába is használják. Aki a jövőbe akar fektetni, az ebbe fektet.