– Régi álmok beteljesülésének lehetünk most tanúi – kezdte beszédét Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki azt hangsúlyozta: – akkor tudunk hinni a turizmusban, akkor tudunk hinni abban, hogy egy térség vonzó lehet mások számára, ha mi magunk annak tartjuk és szeretjük. A celldömölkiek így voltak, vannak ezzel. Ágh Péter szólt arról is: a háború és a szankciós politika rámutatott, szükség van energetikai fejlesztésekre. Észszerű, ha abba fektetünk be, hogy később spórolhassunk – ezt célozza meg ez a beruházás is, amely egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a város még élhetőbb legyen. A képviselő kiemelte: a vármegye által kezelt TOP-os forrásokból összesen ötmilliárd forint érkezett Celldömölkre az elmúlt években. Ez bizonyítja, mindig lehetett számítani a kormányra.

– Jelen uniós források tulajdonképpen még nincsenek itt, a magyar költségvetés finanszírozza meg többek között ezt a beruházást is. Bízunk benne, hogy később benyújthatjuk Brüsszelnek a számlát – fűzte hozzá. – Egyetlen projekt sem nyert ekkora összeget a vármegye által kezelt pályázatokon mostanáig – mondta köszöntőjében Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke. Ezen beruházásnak köszönhetően a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő energetikai rendszere úgy újul meg, hogy hozzájárul a zöldebb, karbonmentes Európa célkitűzéshez. Egyúttal elérhető közelségbe került az is: a következő 18 évben ne veszteséget termeljen a fürdő. Megtudtuk azt is: a beruházás várhatóan